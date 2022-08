Doi italiei au vrut să meargă în Cracovia, dar au ajuns la Craiova

Doi italieni dintr-o localitate de lângă Florența, au avut un șoc sâmbătă, 13 august, după ce s-au trezit că au nimerit la Craiova, în România, deși doreau să ajungă la Cracovia, în Polonia.

De vină se face operatorul de la agenția de turism de unde italienii și-au cumpărat biletele de avion, care a confundat Craiova cu Cracovia, scrie

Au cumpărat bilete spre Cracovia, dar au coborât din avion în România

Paola și Massimo se așteptau să coboare din avion la Cracovia, în sudul Poloniei, unde erau așteptați de prietenii lor, însă au ajuns la peste 1.000 de kilometri depărtare de destinația dorită.

„Partenerul meu a mers la o agenție de turism din Florența pentru a cumpăra două bilete de avion spre Cracovia (Polonia), unde ne așteptau niște prieteni. În schimb, am plecat de pe aeroportul din Bologna și am ajuns la Craiova (România). La început ne-am amuzat de ceea ce ni s-a întâmplat, dar apoi ne-a deranjat situația”, a povestit Paola.

Eroarea vine din asemănarea celor două nume

„Am fost naivi, am crezut că „Craiova” este numele orașului Cracovia scris în poloneză. Am avut încredere și ne-am continuat călătoria în pace. Când am coborât din avion la aeroport și am realizat că suntem în România am avut un șoc!”

După ce au contactat agenția de turism de la care au cumpărat biletele, cei doi au realizat că vor petrece vacanța în noul oraș.

„Ne-am cazat la un hotel în acest oraș, iar apoi vom încerca să ne organizăm pentru tot restul săptămânii.

Am trimis un mesaj agenției ieri după-amiază când am ajuns aici și ne-au spus că vor încerca să găsească o modalitate de a ne trimite la Cracovia. Dar ne-am interesat și este imposibil. Ar fi prea scump și am irosi pe drumuri prea mult timp pentru doar o săptămână de vacanță. Când ne vom întoarce în Italia vom clarifica totul cu cei de la agenția de turism”, au spus turiștii.