Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele

B1.ro
09 nov. 2025, 15:22
Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
sursa foto: usr.ro
Cuprins
  1. Unde și când a avut loc atacul armat
  2. În ce stare se află cei doi români răniți în timpul unui atac armat din Istanbul
Doi români au fost răniți în timpul unui atac armat, cu pistolul, în timp ce se aflau în Istanbul. După incident, ministra Oana Țoiu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare despre desfășurarea evenimentelor și starea victimelor.

Unde și când a avut loc atacul armat

După incidentul petrecut în Turcia, Oana Țoiu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Aceasta a explicat că victimele se aflau la Istanbul cu ocazia unui eveniment cultural, atacul petrecându-se noaptea trecută, în piața Taksim din oraș.
„Azi noapte, în piața Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia.
Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol, au fost răniți uşor.
Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență a româncei care îi însoțea, ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate
O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară şi suntem în contact cu autoritățile.
Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.
Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a scris Oana Țoiu, pe pagina sa de Facebook.

În ce stare se află cei doi români răniți în timpul unui atac armat din Istanbul

Românca care însoțea cele două victime, și care nu a fost rănită în timpul atacului, a fost cea care a dat apelul de urgență. Cazul a ajuns și la Consulatul General al României la Istanbul, mai mulți reprezentanți deplasându-se la fața locului. Ei au oferit asistență consulară victimelor și au încercat, cu ajutorul lor, care au fost circumstanțele în care s-a produs incidentul.  

Ambii români au primit îngrijiri medicale și se află în afara oricărui pericol. În cazul niciuna nu a fost necesară internarea.

