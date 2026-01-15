Donald Trump acuză Ucraina că blochează pacea: „Zelenski este problema”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că , și nu Rusia, este principalul obstacol în calea unui acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Moscova. Într-un interviu acordat agenției Reuters, liderul de la Casa Albă a afirmat că Vladimir Putin ar fi pregătit să încheie conflictul, în timp ce Volodimir Zelenski ar ezita să accepte o înțelegere.

Trump: Putin e gata de acord, Ucraina nu

Într-un interviu exclusiv acordat miercuri agenției Reuters, chiar din Biroul Oval, Donald Trump a declarat că președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să pună capăt invaziei Ucrainei, aflată deja în al patrulea an. În schimb, potrivit liderului american, partea ucraineană ar fi mai puțin deschisă compromisului, scrie Adevărul.

„Cred că este pregătit să încheie un acord”, a spus Trump despre liderul de la Kremlin. „Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”, a adăugat.

Întrebat direct de ce negocierile conduse de SUA nu au reușit până acum să rezolve cel mai grav conflict teritorial din Europa de după Al Doilea Război Mondial, Trump a oferit un răspuns tranșant: „Zelenski”.

Relația tensionată dintre Trump și Zelenski

Declarațiile președintelui american indică o frustrare reînnoită față de Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au avut, de-a lungul timpului, o relație dificilă, marcată de episoade tensionate. Potrivit Reuters, interacțiunile dintre Trump și Zelenski par să se fi îmbunătățit în primul an al actualului mandat prezidențial, însă diferențele de viziune rămân evidente.

În mai multe rânduri, Trump a părut mai dispus să accepte asigurările venite de la Moscova decât pe cele formulate de aliații tradiționali ai SUA. Această atitudine a generat îngrijorare atât la Kiev, cât și în capitalele europene, dar și critici din partea unor congresmeni americani, inclusiv din rândul Partidului Republican.

Presiuni asupra Kievului și concesii teritoriale

Potrivit Reuters, rapoartele serviciilor secrete americane avertizau încă din decembrie că Vladimir Putin nu a renunțat la obiectivele sale strategice, inclusiv la ideea de a controla întreaga Ucraină sau de a revendica teritorii din fostul spațiu sovietic. La acea vreme, directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a contestat public aceste evaluări.

După mai multe runde de negocieri fără rezultat, eforturile diplomatice ale SUA s-au concentrat recent pe obținerea unor garanții de securitate pentru Ucraina, menite să prevină o nouă invazie rusă. Surse citate de Reuters arată că Washingtonul ar fi exercitat presiuni asupra Kievului pentru a accepta cedarea regiunii Donbas, ca parte a unui posibil acord de pace.

Discuțiile au fost purtate cu implicarea directă a unor oficiali ucraineni, sub coordonarea trimisului special Steve Witkoff și a lui Jared Kushner, ginerele lui Trump. Totuși, mai mulți oficiali europeni și-au exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea reală a lui Putin de a respecta condițiile negociate.

Posibilă întâlnire Trump-Zelenski la Davos

Donald Trump a confirmat că ar putea avea o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, de săptămâna viitoare, deși a precizat că nu există încă un plan ferm. „Da, dacă va fi acolo”, a spus Trump. „Eu voi fi acolo”.

Întrebat de ce crede că liderul ucrainean ezită să accepte un acord, Trump a răspuns vag: „Cred că îi este greu să ajungă acolo”.

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a exclus în mod repetat orice concesii teritoriale, subliniind că, potrivit Constituției Ucrainei, autoritățile de la Kiev nu au dreptul să cedeze teritorii către Rusia.