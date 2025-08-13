B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Două persoane au murit în Franța din cauza brânzeturilor contaminate. Cum au ajuns aceste produse să pună viața oamenilor în pericol

Două persoane au murit în Franța din cauza brânzeturilor contaminate. Cum au ajuns aceste produse să pună viața oamenilor în pericol

Elena Boruz
13 aug. 2025, 22:58
Două persoane au murit în Franța din cauza brânzeturilor contaminate. Cum au ajuns aceste produse să pună viața oamenilor în pericol
Sursă foto: Pixabay

Două persoane au murit și alte câteva s-au îmbolnăvit în Franța, în urma unei posibile contaminări cu bacteria Listeria, după ce au consumat brânzeturi moi, vândute în supermarketuri din toată țara.

Cuprins:

  • Ce vârste au persoanele contaminate
  • Cum a acționat producătorul
  • Ce este listerioza și cum se manifestă

Ce vârste au persoanele contaminate

Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că persoanele afectate aveau vârste cuprinse între 34 și 95 de ani, una dintre victime suferind deja de afecțiuni medicale grave. Primele cazuri de îmbolnăvire au apărut în luna iunie, iar ancheta epidemiologică a scos la iveală o posibilă legătură cu anumite tipuri de camembert și brie.

Cum a acționat producătorul

Brânzeturile incriminate provin de la producătorul Chavegrand, care a scos de la vânzare zeci de loturi fabricate din lapte pasteurizat de vacă sau capră. Linia de producție veche, unde au fost realizate produsele suspectate, a fost închisă, iar firma susține că brânzeturile aflate acum pe piață sunt sigure pentru consum, informează Reuters.

Ce este listerioza și cum se manifestă

Listerioza este provocată de bacteria „listeria monocytogenes” și poate cauza simptome asemănătoare gripei, greață, diaree, dar și infecții grave ale sângelui și creierului. Boala este deosebit de periculoasă pentru vârstnici, femei însărcinate, nou-născuți și persoanele cu imunitate scăzută.

Autoritățile franceze continuă verificările și le recomandă cetățenilor să consulte lista produselor retrase pentru a evita riscul de infectare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Avertisment transmis de Donald Tusk: „Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa”
Externe
Avertisment transmis de Donald Tusk: „Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa”
Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina
Externe
Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina
Româncă moartă, într-un apartament din Italia. Cine a găsit-o
Externe
Româncă moartă, într-un apartament din Italia. Cine a găsit-o
Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes
Externe
Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes
Accident feroviar grav în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat (VIDEO)
Externe
Accident feroviar grav în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat (VIDEO)
Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american
Externe
Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american
Incendii puternice în mai multe destinații turistice din Grecia. Mai multe zone au fost evacuate
Externe
Incendii puternice în mai multe destinații turistice din Grecia. Mai multe zone au fost evacuate
Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
Externe
Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
Copil de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie. Unde s-a petrecut incidentul și ce detalii au ieșit la iveală
Externe
Copil de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie. Unde s-a petrecut incidentul și ce detalii au ieșit la iveală
Un român a murit lângă Madrid încercând să salveze un bărbat și 20 de cai. Mircea era om de afaceri și locuia în Spania
Externe
Un român a murit lângă Madrid încercând să salveze un bărbat și 20 de cai. Mircea era om de afaceri și locuia în Spania
Ultima oră
23:29 - Cum să-ți protejezi stomacul în călătorii. Sfaturi de la gastroenterologi
23:28 - Avertisment transmis de Donald Tusk: „Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa”
23:24 - Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina
22:57 - O autoutilitară a fost distrusă de flăcări în Botoșani. Pompierii au împiedicat extinderea incendiului
22:41 - Premierul Ilie Bolojan avertizează: România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu se adoptă pachetul 2 până în toamnă
22:28 - Ministerul Sănătății lansează prima Strategie Națională de screening și prevenție, cu sprijinul UNSAR
22:21 - Româncă moartă, într-un apartament din Italia. Cine a găsit-o
22:15 - Localnicii otrăvesc intenționat urșii, în lipsa intervenției autorităților. Substanțele folosite sunt interzise în UE
21:50 - Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes
21:48 - Mirel Rădoi, mesaj tranșant pentru judecătorii Universității Craiova: „N-am auzit pe nimeni să vorbească despre turul următor. Dacă ar face-o…”