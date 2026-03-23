Au fost două cutremure în România, în această dimineață. Unde s-au produs și ce magnitudine au avut

Ana Maria
23 mart. 2026, 08:56
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Două seisme în România, în această dimineață. Unde s-a produs primul cutremur
  2. Două seisme în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut al doilea cutremur
  3. Sunt periculoase aceste cutremure?
  4. Ce spun specialiștii despre activitatea seismică din România
  5. Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Două seisme de intensitate redusă au fost înregistrate luni dimineață în România, la un interval de doar 3 minute. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurele s-au produs în două zone seismice diferite.

Două seisme în România, în această dimineață. Unde s-a produs primul cutremur

Primul seism a avut loc în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, în județul Argeș.

Potrivit site-ului INFP, în ziua de 23 Martie 2026 la ora 06:52:35 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 5.1km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km NV de Targoviste, 52km SV de Brasov, 54km NE de Pitesti, 66km E de Ramnicu Valcea, 76km NV de Ploiesti, 80km SV de Sfantu-Gheorghe, 97km SE de Sibiu.

Două seisme în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut al doilea cutremur

La doar trei minute distanță, un al doilea cutremur a fost raportat în zona seismică Vrancea-Buzău.

Tot potrivit site-ului INFP, în ziua de 23 Martie 2026 la ora 06:55:40 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 144.2km.”

Seismul a fost localizat în apropierea următoarelor oraşe: 53km V de Focsani, 59km NV de Buzau, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 70km E de Brasov, 85km NE de Ploiesti.

Sunt periculoase aceste cutremure?

Specialiștii spun că astfel de seisme, cu magnitudini reduse, sunt frecvente și, de regulă, nu produc pagube. Cu toate acestea, ele reflectă activitatea tectonică specifică României, în special în zona Vrancea, una dintre cele mai active regiuni seismice din Europa.

Ce spun specialiștii despre activitatea seismică din România

România înregistrează frecvent cutremure de mică intensitate, în special în zonele Vrancea și Făgăraș-Câmpulung. Aceste mișcări tectonice sunt monitorizate constant de specialiști, care subliniază importanța pregătirii populației pentru eventuale seisme mai puternice.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

În cazul producerii unui cutremur, este important să îți păstrezi calmul și să acționezi rapid pentru a te proteja. Specialiștii recomandă câteva măsuri esențiale care pot face diferența:

  • Adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență
  • Protejează-ți capul și gâtul cu mâinile
  • Stai departe de ferestre, oglinzi sau obiecte care pot cădea
  • Nu folosi liftul și evită scările în timpul seismului
  • Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi sau copaci
  • Dacă ești la volan, oprește în siguranță și rămâi în mașină

După cutremur, verifică dacă sunt persoane rănite și evită să intri în clădiri avariate până la evaluarea autorităților.

