Ce ascund cele două testamente ale lui Giorgio Armani și cine sunt moștenitorii

Pe 4 septembrie 2025, lumea modei a pierdut una dintre cele mai emblematice figuri ale sale: Giorgio Armani. Designerul italian , lăsând în urmă nu doar un imperiu al modei recunoscut pe plan mondial, ci și o moștenire încărcată de întrebări. Cunoscut pentru discreția și atenția cu care și-a condus cariera și afacerile, Armani a ales să își organizeze succesiunea într-un mod la fel de enigmatic.

În ultimele luni de viață, el a redactat două testamente „secrete”, scrise de mână și sigilate, datate la doar câteva săptămâni distanță: unul pe 15 martie, iar celălalt pe 5 aprilie. Acestea au fost deschise de notar pe 9 septembrie, dar conținutul lor nu a fost făcut public, notează .

Ce se știe despre cele două testamente

Deocamdată, conținutul exact rămâne necunoscut. Totuși, apropiații designerului susțin că Armani a gestionat fiecare detaliu cu aceeași rigurozitate care i-a definit întreaga carieră.

Prin aceste documente, el ar fi dorit să garanteze continuitatea imperiului său de modă și să pună controlul grupului în mâinile unor persoane de maximă încredere. Este vorba despre Fundația Armani, creată acum un deceniu împreună cu partenerul său de viață și de afaceri, Leo Dell’Orco, și cu bancherul Irving Bellotti de la Rothschild Italia.

Cine sunt moștenitorii direcți ai lui Giorgio Armani

Designerul nu a avut copii, ceea ce i-a oferit libertatea de a dispune întreaga avere după bunul plac. sunt cei trei nepoți:

Silvana și Roberta, fiicele fratelui său Sergio, decedat,

Andrea Camerana, fiul surorii sale Rosanna.

Lor li se adaugă Leo Dell’Orco, partenerul de viață al lui Armani și mâna sa dreaptă în afaceri.

Ce bunuri intră în moștenire

În joc nu se află doar colosul Armani Group, unde defunctul designer deținea 99,9% din acțiuni, ci și o impresionantă avere imobiliară:

vila de pe insula Pantelleria,

reședința de vară din Forte dei Marmi, unde se află celebrul club La Capannina,

locuința din Milano,

Villa Rosa din Oltrepò Pavese,

reședințe din Saint Moritz, Paris și Saint Tropez.

Pe lângă acestea, Armani a adunat de-a lungul anilor o colecție valoroasă de artă, a cărei valoare este greu de estimat.

Ar putea fi incluse și persoane din afara familiei

Speculațiile din presa italiană sugerează că, dincolo de rude și partener, testamentele ar putea menționa și alte persoane care i-au fost alături încă de la începutul carierei, colaboratori fideli, dar și organizații caritabile sau cauze sociale pe care Armani le-a sprijinit discret.

Deși nimic nu este confirmat, această posibilitate este în ton cu generozitatea și discreția care l-au caracterizat.