Drogurile au mai făcut o victimă – o adolescentă de 16 ani. Tatăl fetei: Îi rog pe părinți și profesori să-i învețe pe copii să nu consume așa ceva. Drogurile au luat o amploare foarte mare și autoritățile nu știu de ce nu intervin (VIDEO)

Nouă tragedie din cauza drogurilor. O adolescentă de 16 ani a murit după ce a consumat substanțe interzise alături de mai mulț tineri. Fata, care locuia în București, era în Neamț, unde participa la o competiție. Iar o seară de distracție a dus la o nenorocire. Jurnalistul B1 TV Cornel Chitucea a stat de vorbă cu tatăl adolescentei:

Ce a spus tatăl fetei care și-a găsit sfârșitul în Neamț

„Copila a plecat din București la ora 14, soția a comunicat cu ea pe tot parcursul călătoriei, până a ajuns la Piatra Neamț, undeva la 20.30. Ne-a spus că e bine, OK și urmează să se cazeze la hotel cu una dintre prietenele ei. Singura comunicare pe care am mai avut-o cu copilul a fost la ora 22.48. I-a spus soției că prietena ei a adormit și urmează și ea să se bage la somn.

Apoi nu am mai comunicat cu copilul, noi fiind liniștiți că copilul a ajuns bine, până la ora 3.13, când am fost sunați de cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Piatra Neamț, când ni s-a comunicat că copilul nostru a făcut stop cardio-respirator și e moartă, nu s-a mai putut face absolut nimic pentru a fi salvată.

Am plecat imediat la Piatra Neamț și, în jurul orei 8 dimineața, am ajuns la sediul de poliție din Dumbrava Roșie, unde mi-au fost înmânate bunurile copilei și foarte multe informații nu ne-au fost oferite de organele de anchetă. Mă refer aici la cei de la secția de poliție și nici până la această oră nu am fost contactat de nimeni care se ocupă de anchetă, nici de la Parchet, nici de la DIICOT, nici de la procuratură, absolut nimeni nu a luat legătură cu noi”, a afirmat tatăl fetei, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că pe certificatul de deces al adolescentei scrie că „i-au fost administrate substanțe, cocaină sintetică și aceasta i-a provocat insuficiență cardio-respiratorie”.

„Era un copil eminent, cuminte, nu am avut niciodată probleme de la ea, nu a întârziat niciodată. Ce pot să spun.. a fost un copil exemplar. Nu cunosc alt copil cu așa capacitate intectuală”, a mai spus tatăl fetei.

„Aceste droguri au luat o amploare foarte mare, iar autoritățile nu știu de ce nu intervin”

Acesta a ținut apoi să atragă atenția asupra consumului de droguri, care „Aș dori să-i rog și să-i îndemn pe toți părinții, bunicii, frații, nepoții toate rudele, profesorii să aibă grijă să-i învețe pe copii să nu consume așa ceva, să nu ajungă în situația asta. Aceste droguri , se consumă foarte mult în cluburi, iar autoritățile nu știu de ce nu intervin să facă mai dese în locațiile în care au suspiciuni că se consumă”.