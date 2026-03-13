Acasa » Eveniment » Dronă rusească, filmată de pescarii din Tulcea. Panică în Deltă. Două mesaje RO-ALERT emise de autorități (VIDEO)

Dronă rusească, filmată de pescarii din Tulcea. Panică în Deltă. Două mesaje RO-ALERT emise de autorități (VIDEO)

Adrian A
13 mart. 2026, 14:52
Dronă rusească, filmată de pescarii din Tulcea. Panică în Deltă. Două mesaje RO-ALERT emise de autorități (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Cuprins
  1. Alertă extinsă în Tulcea
  2. Dronă filmată de pescarii din Tulcea

Sistemele radar ale MApN au detectat mai multe drone la nord de județul Tulcea, în zona Chilia Veche-Vâlcove. Armata a ridicat în aer două aeronave F-16. O dronă a fost filmată de localnici.

Alertă extinsă în Tulcea

MApN a anunțat că sistemele radar au detectat, în jurul orei 10.00, ținte aeriene la nord de județul Tulcea, în zona Chilia Veche-Vâlcove.

„Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian. S-a emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

Din datele existente până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche. Echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru a demara o operațiune de căutare.”, arată primul comunicat al Ministerului Apărării.

Doar o oră mai târziu, alte drone au fost depistate pe teritoriul României.

„În urma detectării unor noi drone în imediata apropiere a spațiului aerian românesc, un al doilea mesaj RO-Alert a fost transmis populaței din zona Deltei Dunării, fiind aplicate procedurile prevăzute pentru astfel de situații.

În jurul orei 11.55, din Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită. Alerta aeriană a încetat în jurul orei 12.50.”, a fost al doilea anunț al MApN.

Dronă filmată de pescarii din Tulcea

Iar o dronă Shahed a și fost filmată în spațiul aerian românesc de pescarii din Tulcea. Localnicii din Pardina au surprins momentul în care o dronă zbura deasupra lor.

