DSP Iaşi: Este asigurat oxigenul necesar spitalului de boli infecțioase din Iași după ce Spitalul Județean din Suceva a transmis cu titlu de împrumut 50 de butelii

DSP Iași anunță că încă de săptămâna trecută au apărut disfuncționalități în ceea ce privește asigurarea continuității aprovizionării cu oxigen la nivelul cerințelor în spitalele din județ. Cu toate acestea, pentru luni, întâi noiembrie, este asigurat oxigenul necesar pentru spitalul de bolo infecțioase ca urmare a sprijinului acordat de Spitalul Județean Suceava, care a transmis, cu titlul de împrumut, Spitalului de boli infecțioase Iași, 50 de butelii de oxigen

Anunț, în plină criză de oxigen în spitale

Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției (CNCCI) a acordat prioritate găsirii unor soluții pentru această criză extrem de gravă. Pentru a diminua riscul apariției unei situații în care pacienților să nu li se poată furniza necesarul de oxigen, Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a emis o circulară prin care se precizează că oxigenul produs de concentratoare de oxigen care se încadrează în categoria dispozitivelor medicale reglementate de H.G. 54/2009 având o concentrație de 93% poate fi utilizat în spitale.

Potrivit DSP Iași, utilizarea acestui produs, oxigenul 93%, este autorizată de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

” Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași folosesc aceeași sursă de oxigen. Având în vedere că în momentul de față se întâmpină probleme cu privire la asigurarea necesarului de oxigen, considerăm că soluția propusă de CNCCI, reprezintă singura alternativă pentru situațiile în care toate rezervele vor fi epuizate.

Pentru luni, întâi noiembrie, avem asigurat oxigenul necesar, ca urmare a sprijinului acordat de Spitalul Județean Suceava, care a transmis, cu titlul de împrumut, Spitalului de boli infecțioase Iași, 50 de butelii de oxigen. Mulțumim conducerii Spitalului Județean Suceava și Domnilor Prefecți ai celor două județe, Iași și Suceava, pentru implicarea, în rezolvarea acestei crize.

O soluție complementară o reprezintă utilizarea stației de producere a oxigenului medical, de la Spitalul de Obstetrică-ginecologie Cuza-Vodă Iași, care poate asigura câte 12 tuburi de oxigen zilnic”, transmite DSP Iași.

Criză de concentratoare în spitalele din România

Criza sanitară provocată de al patrulea val al pandemiei -a suprapus peste lipsa concentratoarelor de oigen pentru bolnavii care au forme grave de COVID-19.

În acest contet, România a primit luni încă 350 de concentratoare de oxigen din stocul rescEU aflat în Olanda și urmează să sosească echipamente medicale și din alte state, a precizat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Noi, avem nevoie de concentratoare de oxigen – când am făcut anunțul – iar țara care a făcut această stocare este Olanda. Prima dată ni s-au trimis 200 de concentratoare din Olanda, bineînțeles, sub Protecția Civilă europeană și după ce a fost făcută consultarea dacă există în altă parte pentru a fi donate sau dacă scoatem din stocul care este ultima rezervă de la care se scoate. Acum s-a luat decizia să ne scoatem încă 350 de concentratoare. În total, din stocul rescEU din Olanda, care este finanțat total de Comisia Europeană, noi am obținut până acum 550 de concentratoare. Cele 350 sosite astăzi, deja lista de distribuire a lor este făcută, vor pleca la spitale din toată țara. Primele camioane care vor încărca de aici și vor pleca către spitalele din București sunt aici, deci nu vom întârzia în distribuirea lor. Mai așteptăm și alte echipamente care vor sosi din alte state”, a spus oficialul.