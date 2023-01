DSU a lansat versiunea actualizată a aplicaţiei destinate protecției civile. Raed Arafat: Oamenii să o studieze nu în timpul dezastrului, ci înainte, să vadă cum pot beneficia de ea cât mai mult posibil (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a anunțat că instituția pe care o conduce a lansat o versiune actualizată a aplicației destinate protecției civile. Cei care o descarcă vor putea afla numeroase informații și primi alerte privind evenimentele importante.

Arafat a insistat ca aplicația să fie descărcată de cât mai multă lume și oamenii să o studieze în amănunt, preventiv, pentru ca în cazul unui eveniment nefericit chiar să se poată folosi de ea: „O secțiune e foarte importană e de a învăța. Sunt videouri, sfaturi, cursuri de prim ajutor, cum resuscitezi, una, alta. Se vor mai adăuga multe. Sfatul meu pentru cei care o descarcă e să o studieze, să se uite pe cursurile de pe ea nu în timpul dezastrului, ci înainte, să vadă cum pot beneficia de ea cât mai mult posibil și noi primim puncte de vedere, propuneri”.

Aplicația DSU e disponibilă și pe , și pe

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Arafat: Nu e nevoie de autentificare pentru folosirea aplicației DSU

E vorba de „o relansare a aplicației, are câteva aspecte noi în ea, are altă formă, altă tehnologie. Este gratuită, nu trebuie să te autentifici. Pentru cei cărora le e frică că vrem să colectăm datele, nu trebuie să se autentifice. Au posibilitatea de a se autentifica prin diferite metode, dar pot să intre și fără autentificare.

Folosesc integral aplicația, cu excepția unui singur lucru. Dacă nu e autentificat. nu poate să ne trimită rapoarte, adică poze, raportări, că noi nu știm cine le-a trimis și apoi o să înceapă lumea să le trimită în bătaie de joc. În rest tot e gratuit, nu e nicio colectare de date și scrie acest lucru când descarci”, a declarat șeful DSU, pentur B1 TV.

Ce fel de alerte vor fi trimise prin aplicația DSU

„Aplicația are o componentă de alerte, deci cine o descarcă are sus, în dreapta un clopot, apare acolor roșu dacă e o alertă. Din setări poți seta că vrei notificări. Când îți vinl apare că ai notificare de la DSU. Alertele în aplicația veche erau numai pe meteo, de acum sunt și alte categorii de alerte, de exemplu acum am pus drumurile închise. Preluăm de la Info Trafic și le punem acolo. Actualizăm din 2 în 2 ore până situația e rezolvată.

E posibil să preluăm alertele pentru , Ro-Alert a început deja să dea mesaje. Aplicația poate prelua același mesaj și să posteze cu tot cu poză, dacă dorește Poliția. (…)

Sunt și alte tipuri de alerte, de exemplu atenționări că în zona asta se întâmple ceva, evitați zona”, a cotninua acesta.

Arafat a punctat că prin această aplicație vor fi trimise notificări privind codurile galbene, care nu sunt prin Ro-Alert, și codurile portocalii care nu necesită Ro-Alert. Pe de altă parte, când e dat , e dată notificare și prin aplicația DSU.

Aplicația DSU are și o secțiune de raportare / Urgențele se anunță în continuare la 112

„Aplicația mai are secțiunea de raportare, acolo dai consimțământul, faci poze și scrii comentariu despre ele, nu se consideră apel 112, se consideră că ne-ai ajutat. Dacă e urgență, suni la 112”, a mai explicat șeful DSU.

Ce informații cuprinde harta interactivă din aplicația DSU

„Avem partea de hartă interactivă, ea a fost și în aplicația veche, acum e interactivă și vor fi tot mai multe informații. Acum are pe ea toate UPU-rile toate, secțiile de pompieri, poliție, sediile centrale ale serviciilor de ambulanță, farmaciile non-stop și numărul lor poate să crească. (…)

Avem un punct nepopulat încă pe care scrie ”defibrilatoare”. Când se montează defibrilatoare în zone care sunt accesibile publicului și publicul poate să le folosească la un stop cardiac până vine SMURD-ul sau Ambulanța. (…) Primele defibrilatoare se vor vedea curând în București și în alte zone și se vor vedea unde sunt în aplicație.

Toate urmează să le îmbunătățim. Sunt si adăposturile de protecție civilă, sunt câteva mii deja introduse în aplicație, cu adrese cu tot”, a mai declarat Raed Arafat, pentru B1 TV.