Acasa » Eveniment » După tragedia din Rahova, Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze naturale în sectorul 3 al Capitalei. A fost depistată o defecțiune

Elena Boruz
17 oct. 2025, 15:24
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce a transmis Distrigaz Sud Rețele
  2. Deflagrația din Rahova a luat vieți omenești

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat sistarea alimentării cu gaze naturale în sectorul 3 al Capitalei. Mai exact, este vorba despre zona Bulevardului Carol, unde reprezentanții Distrigaz au precizat că există „un defect”.

Această măsură vine în contextul în care în dimineața zilei de vineri a avut loc o explozie devastatoare, într-un bloc de locuințe, de pe Calea Rahovei, din cauza unei scurgeri de gaze.

Ce a transmis Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz a anunțat că persoanele care locuiesc pe străzile Logofătul Luca Stroci, Popa Rusu, Speranței, Inocenței, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Săgeții și Tudor Arghezi, din sectorul 3 al municipiului, nu vor avea gaze până aproape de ora 16:00.

„Ca urmare a unui defect depistat în cadrul rețelei de distribuție a gazelor naturale amplasată pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al municipiului București, pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:40. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 1.179 de clienți casnici și non casnici situați. Este vorba despre străzile Logofătul Luca Stroci, Popa Rusu, Speranței, Inocenței, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Săgeții și Tudor Arghezi, din sectorul 3 al municipiului București. Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 17 octombrie 2025, în jurul orei 16:00”, precizează compania, conform agerpres.

Conform companiei, după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021.9281, 031.9031 sau 0800.877.778. De asemenea, este recomandat să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Deflagrația din Rahova a luat vieți omenești

Explozia extrem de puternică, care a avut loc în această dimineață, a provocat daune uriașe. Trei persoane au decedat, iar alte 14 se află la spital. Deflagrația a fost năucitoare, zgomotul fiind resimțit în absolut tot cartierul. Mai mult, liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflat la câteva zeci de metri de imobilul care a sărit în aer, a fost și el afectat.

Sălile de curs sunt distruse, iar elevii au fost trimiși acasă. Până la acest moment, se preconizează că aceștia nu se vor întoarce la școală nici săptămâna viitoare.

