E criză de profesori tineri în școlile din România. În ultimul deceniu, media de vârstă a cadrelor didactice a urmat un trend ascedent, iar la gimnaziu și liceu lipsa de profesori tineri este tot mai accentuată.

Ce salariu au profesorii tineri, debutanți

Cu toate că debutanții ocupă al treilea loc pe lista de priorități la a Ministerului Educației, acest lucru nu se reflectă în clase. Doar la nivelul primar, acolo unde numărul de cadre didactice tinere este cel mai mare, se poate vedea o evoluție și o adaptare a metodelor de predare.

„Mie-mi place foarte mult să lucrez cu ei. Acesta este al doilea an de activitate, nu știu dacă se simt emoțiile. Sunt copil din nou alături de ei și mă bucur de toată activitatea didactică împreună cu ei”, a declarat Aida Pandele, profesoară, pentru Știrile ProTV.

Când nu e printre cei mici, Aida face cursuri de digitalizare a predării.

Aida este o excepție în sistemul de educație, a luat din prima încercare primul grad didactic și este deja titular. Ceea ce o face pe Aida o excepție a sistemului este vârsta la care a reușit acest performanțe, având în vedere că o treime din titularii de la noi din țară au peste 50 de ani.

Cei abia intrați în sistem au un salariu de aproximativ 4.000 de lei, însă, dincolo de acest inconvenient, spun că se bucură de o primire călduroasă din partea părinților și de directorilor.

Cum s-a modificat procentul de profesori profesori tineri de la gimnaziu

Dacă la nivelul preșcolar, procentul dascălilor în prag de pensie a scăzut în ultimul deceniu, de la 35% la 21%, același lucru s-a întâmplat și cu profesorii tineri, sub 30 de ani, de la gimnaziu. Dacă înainte, proporția lor din numărul total era de 13%, acum a ajuns să fie doar 8%.

Anual, numărul de profesori de științe debutanți, de la gimnaziu și , se învârte în jurul a 600-700. Cea mai mare lipsă este la școlile profesionale și în liceele tehnologice.

Din planul strategic al pentru următorii trei ani face parte și atragerea tinerilor. Însă, până la acest moment, membrii ministerului nu au vorbit despre cum își propun să facă acest lucru.