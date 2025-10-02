B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate

România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate

B1.ro
02 oct. 2025, 22:08
România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
Sursă foto simbol: Freepik/ @freepik

E criză de profesori tineri în școlile din România. În ultimul deceniu, media de vârstă a cadrelor didactice a urmat un trend ascedent, iar la gimnaziu și liceu lipsa de profesori tineri este tot mai accentuată.  

Ce salariu au profesorii tineri, debutanți

Cu toate că debutanții ocupă al treilea loc pe lista de priorități la angajare a Ministerului Educației, acest lucru nu se reflectă în clase. Doar la nivelul primar, acolo unde numărul de cadre didactice tinere este cel mai mare, se poate vedea o evoluție și o adaptare a metodelor de predare.

„Mie-mi place foarte mult să lucrez cu ei. Acesta este al doilea an de activitate, nu știu dacă se simt emoțiile. Sunt copil din nou alături de ei și mă bucur de toată activitatea didactică împreună cu ei”, a declarat Aida Pandele, profesoară, pentru Știrile ProTV.

Când nu e printre cei mici, Aida face cursuri de digitalizare a predării.

Aida este o excepție în sistemul de educație, a luat din prima încercare primul grad didactic și este deja titular. Ceea ce o face pe Aida o excepție a sistemului este vârsta la care a reușit acest performanțe, având în vedere că o treime din titularii de la noi din țară au peste 50 de ani.

Cei abia intrați în sistem au un salariu de aproximativ 4.000 de lei, însă, dincolo de acest inconvenient, spun că se bucură de o primire călduroasă din partea părinților și de directorilor.

Cum s-a modificat procentul de profesori profesori tineri de la gimnaziu

Dacă la nivelul preșcolar, procentul dascălilor în prag de pensie a scăzut în ultimul deceniu, de la 35% la 21%, același lucru s-a întâmplat și cu profesorii tineri, sub 30 de ani, de la gimnaziu. Dacă înainte, proporția lor din numărul total era de 13%, acum a ajuns să fie doar 8%.

Anual, numărul de profesori de științe debutanți, de la gimnaziu și liceu, se învârte în jurul a 600-700. Cea mai mare lipsă este la școlile profesionale și în liceele tehnologice.

Din planul strategic al Ministerului Educației pentru următorii trei ani face parte și atragerea tinerilor. Însă, până la acest moment, membrii ministerului nu au vorbit despre cum își propun să facă acest lucru.

Tags:
Citește și...
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
Eveniment
Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Eveniment
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Eveniment
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
Eveniment
Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Eveniment
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eveniment
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Eveniment
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Eveniment
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
Eveniment
Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
Ultima oră
22:53 - Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
22:52 - Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
22:10 - Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă
21:57 - Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
21:55 - Locul în care ninge abundent, în aceste momente, în România. Drumarii au intervenit cu utilajele (VIDEO)
21:31 - Schimbare majoră în Piața Victoriei. Șoferii care nu respectă acest marcaj galben vor fi amendați pe loc (FOTO)
21:21 - Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
21:20 - Kelemen Hunor: Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e / AUR crește în sondaje făcând nimic
21:16 - Igiena mâinilor îi protejează pe copii de viroze și infecții. Cum poate un gest simplu să prevină îmbolnăvirile
20:40 - Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)