Bucurie mare la un din . Gigi Becali și-a făcut apariția și a început să împartă bani. Patronul FCSB-ului a fost filmat și postat pe rețelele de socializare unde a stârnit diferite reacții.

Ce s-a întâmplat

Gigi Becali a vizitat liceul „Mihai Eminescu” din București. Acolo nu doar că a bucurat elevii prin apariția sa, însă a împărțit și bani.

Acesta a fost filmat și postat pe rețelele de socializare. În imagini se observă cum numără banii, îi împarte și face poze cu elevii. Postarea a stârnit o mulțime de reacții pozitive și de amuzament.

sefu nea Gigi

Gigi Becali, dezvăluiri despre perioada în care a fost închis

Recent, Gigi Becali a făcut o serie de dezvăluiri legate de timpul petrecut în spatele gratiilor, în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV.

Pe 4 iunie 2013, el a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, în dosarul „Valiza”, pentru dare de mită și pentru fals. Pe 3 aprilie 2015, Gigi Becali a fost eliberat condiționat.

„Când eram la pușcărie, venea la şapte dimineața Mercedesul meu și ma ducea la apartamentul meu, aveam acolo seiful meu cu 500.000 de euro, apoi ma ducea înapoi. Aveam de cheltuiala. Eu am castigat cat am stat in puscarie 100 de milioane de euro cu Liga Campionilor. Pai, daca eu castig atata in doi ani, pentru mine conteaza puscaria aia? Eu sunt becali! In viata ta nu puteai sa dai mana cu mine. Eu stau in cap si fac puscaria din nou. Pe mine ma iubea toata lumea acolo, nu ca eram Becali, si faceam ce voiam eu”, a mărturisit el, conform .

„Din prima zi de puscarie la Rahova, directorul imi dadea unul sa-mi duca cumparaturile. Eu ii spuneam – vreau aia, aia, aia – intram in magazin si nu luam din raft, ci imi dadea vanzatoarea toate sacosele. Aveam telefon la puscarie. nu au vrut sa-mi dea si i-am dat in judecata. La ora 6 dimineata plecam cu Mercedesul si telefonul si veneam cand voiam eu. Ai voie sa opresti, sa bei o cafea. Faceam ce voiam eu”, a declarat Gigi Becali.

El a fost întrebat și dacă în acel apartament putea aduce și femei, în contextul în care este acuzat că a avut o relație extraconjugală de 20 de ani cu Tania Budi.

„Si 100 puteam! Daca aveam apartament si a venit directorul si am iesit in halat in fata lui. I-am zis eu – ce vrei, ma? El era o piticanie de om. Pai daca a venit unde era seiful, mai avea curaj sa spuna ceva?”, a răspuns Becali.

Cu toate acestea, el a spus că este vorba despre o situaţie ipotetică şi că statutul şi vârsta îl împiedică să comită asemenea fapte: „Vine o varsta cand tb sa-ti respecti demnitatea. E rusine mare sa te dezbraci acum. Eu fug de femei”.

Cine îi ia apărarea lui Becali

Mitică Dragomir îi ia apărarea lui Becali și critică comportamentul fostului deputat Cristian Rizea.

„Nu pot să-l înțeleg… când era mai tânăr, stătea pe lângă noi. Am fost și la botezul copilului lui, iar acum atacă pe toată lumea. Gigi nu i-a făcut niciun rău. Ori o fi înghesuit cu banii, ori o avea ceva… de ce o fi cășunat, nu numai pe Gigi, pe multă lume… nu înțeleg. Oameni care nu i-au făcut niciun rău”, a spus el.

„El era pe lângă anturajul nostru. Nu putea fi în anturajul nostru. Nu avea nici vârsta noastră, nu era în grupul în care mă învârteam eu, dar era pe lângă. În momentul în care te legi de copiii unui om, din America până în Albania, alunecă pe o brișcă. Dacă era băiat, mai ziceai… dar în momentul în care te legi de fete și nu ai nicio dovadă și ceri să te duci în biserică cu Gigi… Cine ești tu să ceri toate astea!?”, a adăugat.

„Eu nu sunt supărat pe el. O fi forma lui de a supraviețui. Poate vrea să se facă cunoscut. Ceea ce face el e incitare la crimă! Să te legi de fetele unui om care a făcut numai bine… problema e că se leagă de N oameni. Învrăjbește, jignește, iar asta e un lucru foarte rău”, a încheiat.