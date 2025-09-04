B1 Inregistrari!
Spectacol astronomic pe cerul României! Eclipsă totală de Lună pe 7-8 septembrie

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 23:55
Spectacol astronomic pe cerul României! Eclipsă totală de Lună pe 7-8 septembrie
Sursa foto: Freepik

Cerul va oferi un eveniment spectaculos în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, când românii vor putea admira o eclipsă totală de Lună, cunoscută popular sub numele de „Luna sângerie”. Fenomenul va colora satelitul natural al Pământului într-o nuanță roșiatică, pe măsură ce acesta va intra complet în umbra planetei.

Cuprins:

  • Cum și când poate fi urmărită eclipsa
  • O experiență rară pe cerul nopții

Cum și când poate fi urmărită eclipsa

Eclipsa va fi vizibilă din majoritatea Europei, Africii, Asiei și Australiei. România se numără printre țările norocoase, dar spectacolul va începe deja când Luna răsare, ceea ce face ca acest fenomen să fie și mai impresionant, potrivit Space.

Conform astronomilor, faza de totalitate a eclipsei, momentul în care Luna este complet acoperită de umbra Pământului, va dura 82 de minute, între orele 20:30-21:52 ora României. Deoarece în această perioadă Luna răsare deja în eclipsă, priveliștea va fi deosebită, dar vizibilitatea depinde de condițiile atmosferice și de un orizont cât mai liber spre est.

Observatorii din București și din alte părți ale țării vor putea vedea cum Luna se ridică deasupra orizontului, deja învăluit în nuanțe de roșu, o imagine spectaculoasă, dar mai greu de surprins din zonele urbane cu multe clădiri. Astronomii recomandă un loc deschis, fără lumină, pentru a urmări fenomenul în toată splendoarea sa.

O experiență rară pe cerul nopții

Eclipsa totală de Lună din septembrie 2025 este a doua din acel an, dar prima care va fi complet vizibilă în România.

Următoarea oportunitate pentru iubitorii de astronomie din zonă va fi abia în martie 2026, când un alt fenomen similar va putea fi observat și din alte părți ale lumii.

Pentru cei care nu pot urmări evenimentul în mod direct, mai multe platforme internaționale vor transmite fenomenul live online. Totuși, experții afirmă că nimic nu se compară cu experiența de a vedea pe cer propria „Lună sângerie”.

