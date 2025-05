Ed Gale, actorul care a dat viață lui Chucky în filmele „Child’s Play”, a murit la 61 de ani

Ed Gale, celebrul care a interpretat rolul păpușii Chucky în primele filme ale francizei „Child’s Play”, s-a stins din viață la 61 de ani. Decesul a fost confirmat de către familia sa, care a anunțat că Gale s-a aflat recent la spital, confruntându-se cu probleme respiratorii. El a murit marți dimineața în , în timp ce era transferat la terapie intensivă, conform

Gale și-a început cariera în domeniul horror al cinematografiei încă din 1988, când a fost primul care a adus la viață păpușa Chucky, în cele două francize Child’s Play, dar și în „Bride of Chucky”. Deși vocea păpușii aparține lui Brad Dourif, Gale a fost cel care a oferit prezența fizică memorabilă a personajelor.

Ce roluri a mai avut celebrul actor Ed Gale

Cu o carieră de peste 130 de filme, seriale și reclame, Gale și-a construit un istoric memorabil, care include și roluri în producții precum Howard The Duck, Spaceballs sau The Adventures of Rocky & Bullwinkle.

„Ed Gale a făcut din fiecare rol o apariție de neuitat. A lăsat în urmă o moștenire artistică plină de lumină discutabilă și replici memorabile”, a scris nepoata sa, într-o postare pe rețelele de socializare.

Născut în 1963, în Plainwell, Michigan, Gale s-a mutat în California la 20 de ani „cu 41 de dolari în buzunar și un vis”, după cum povestește familia sa.

Prietenii spun că a fost un om de o generozitate aparte, iar unul dintre cei mai apropiați l-a vizitat din partea cealaltă a țării chiar înainte de moarte.

„Cred că îl aștepta pe prietenul lui”, a mărturisit impresara sa, Cindy Osbrink.