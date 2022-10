Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: Cum putem citi aura unei persoane

Alina Bădic a discutat, în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, despre câmpul energetic și aura personală. Invitații ei au fost Eugen Mîrtz și Ingrid Baciu.

Ediție specială „360 de grade”. Ce este aura personală

“Exista repere care ne pot ghida in relațiile interumane? Cum? Putem citi cu adevărat aura unei persoane? Cum îți poți da seama ce structuri are cineva cu adevărat in realitate? Ești ceea ce vrei sa pari? Ce înseamnă sistemele vii Închise? Cum putem vedea ceea ce transmite o persoana cu adevărat la nivel energetic și ce are in jurul ei? Putem desena sistemul Energetic al unei persoane pe o hârtie?”, a declarat Alina Bădic.

Ingrid Baciu a explicat ce sunt ;i cum pot fi recunoscute sistemele vii închise:

“Din punct de vedere fizic, strict biologic, tu ești o entitate biologică întrupată. Ai minime conexiuni specifice și necesare pentru a rămâne corpul tău în viață. Dar restul structurilor, corpul emoțional, sunt inactive, ele doar deservesc în mică măsură funcționalitatea sistemului, pentru ca sistemul organic să rămână funcțional. Acești oameni sunt împietriți emoțional, sunt autocentrați excesiv. Vorbesc doar despre ei”, a declarat Ingrid Baciu.