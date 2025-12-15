B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Efectele pe care le poate avea administrarea de pastile cu alcool, suc sau lapte. Mihaela Bilic: „Pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj"

Efectele pe care le poate avea administrarea de pastile cu alcool, suc sau lapte. Mihaela Bilic: „Pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj”

B1.ro
16 dec. 2025, 00:04
Efectele pe care le poate avea administrarea de pastile cu alcool, suc sau lapte. Mihaela Bilic: „Pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj”
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce efecte poate avea consumul simultan de alcool și medicamente
  2. Sucul care poate influența efectele a peste 20 de tipuri de medicamente

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști de la noi din țară. Popularitatea ei se datorează, în mare parte, și postărilor informative pe care le face pe rețelele de socializare. Recent, Mihaela Bilic a vorbit despre administrarea corectă a pastilelor și efectele nocive ale consumului simultan de medicamente cu alcool, suc sau lapte.

Ce efecte poate avea consumul simultan de alcool și medicamente

Într-una dintre postările recente de pe Instagram, Mihaela Bilic a vorbit despre administrarea corectă a pastilelor. Specialista a precizat că medicamentele ar trebui administrate doar cu apă și a explicat efectele adverse pe care le-ar putea avea consumul de alcool, suc și lapte în timpul schemei de tratament.

Deși, multă lume știe că nu este bine să consumi alcool atunci când urmezi un tratament, motivele exacte pentru care această combinație nu este benefică nu sunt cunoscute la scară largă. Credința conform căreia afectează eficacitatea medicamentelor este falsă, în schimb, consumul simultan de pastile și băuturi alcoolice va crește efectele nocive pe care alcoolul le are asupra organismului.

„Cu ce să iau medicamentele? Cu apă!
Toată lumea știe că nu e bine să bei alcool atunci când iei medicamente. Cum potențează anumite alimente efectul pastilelor?
Alcoolul scade metabolizarea substanțelor active și intensifică efectul medicamentelor, mai ales dacă este asociat cu analgezice, tranchilizante, antidepresive, antialergice. Consumul simultan de alcool și antibiotice nu afectează eficacitatea medicamentelor, însă dublează efectele negative ale alcoolului, veți avea senzația că ați băut de 2 ori mai mult! În combinație cu paracetamol, alcoolul crește efectul toxic asupra ficatului, iar asocierea cu aspirina și ibuprofenul crește riscul de sângerări digestive”, a explicat Mihaela Bilic pe Instagram.

Sucul care poate influența efectele a peste 20 de tipuri de medicamente

Nici consumul simultan al pastilelor și al anumitor sucuri sau lapte nu este mai benefic pentru organism. Mihaela Bilic explică cum poate influența sucul de grepfruit efectele a peste 20 de tipuri de medicamente, crescând riscul apariției unor tulburări de ritm cardiac, crampe musculare sau chiar supradozaj.

Pe de altă parte, administrarea pastilelor cu lapte poate duce la iritație gastrică și reflux. Medicul nutriționist recomandă evitarea combinației de lapte sau alte produse lactate cu o serie de medicamente, printre care și antivirale.

„Sucul de grepfruit influențează negativ efectul a peste 20 tipuri de medicamente: antihipertensive, anticoagulante, antihistaminice, antivirale, sedative, hormoni, statine. El blochează enzimele hepatice responsabile de metabolizarea medicamentelor, substanțele active se vor acumula în organism și pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj, cu tulburări de ritm cardiac și crampe musculare.

Laptele și produsele lactate conțin mult calciu care poate forma compuși insolubili cu anumite substanțe active din medicamente. Asocierea lapte-medicamente poate da iritație gastrică și reflux, laptele determină dizolvarea mai rapidă a peliculei protectoare a multor pilule. De evitat combinația dintre lapte și tetracicline, suplimente cu fier, hormoni pentru tiroidă, medicamente cu litiu, antivirale.

