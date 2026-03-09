B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Efectele războiului din Iran ajung și în România. Agricultura românească se confruntă cu costuri cu până la 30% mai mari

Ana Beatrice
09 mart. 2026, 10:14
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum se vede scumpirea în fermele românești
  2. Se pregătesc românii pentru un nou val de scumpiri

Scumpirea carburanților începe să lovească puternic agricultura din România, pe fondul tensiunilor și al războiului din Orientul Mijlociu. În special motorina, indispensabilă pentru lucrările agricole, a devenit tot mai costisitoare. Fermierii resimt deja presiunea acestor creșteri.

Costurile mai mari de producție îi obligă pe mulți agricultori să reducă investițiile sau să lucreze mai puține suprafețe. În aceste condiții, există riscul ca la vară recoltele să fie mai mici, iar prețurile produselor agricole să crească inevitabil. Specialiștii avertizează că acesta ar putea fi doar începutul unui nou val de scumpiri.

Cum se vede scumpirea în fermele românești

Pentru agricultori, efectele războiului se resimt direct în bugetele fermelor. „Impactul este clar. Vorbim de cel puțin 30% creștere a costurilor”, a declarat un fermier, potrivit observatornews.ro. Situația apare într-un moment dificil pentru agricultură, chiar în perioada în care lucrările de primăvară sunt în plină desfășurare. În aceste săptămâni, utilajele funcționează aproape neîntrerupt pe câmp.

Fermierii spun că cele mai mari scumpiri sunt la îngrășămintele chimice, care reprezintă aproximativ o treime din costurile unei ferme. Pe locul următor se află motorina, indispensabilă pentru lucrările agricole, urmată de energia electrică folosită în exploatații.

În aceste condiții, orice creștere a prețului motorinei se traduce direct în costuri mai mari pentru fiecare hectar lucrat.

Se pregătesc românii pentru un nou val de scumpiri

Fermierii avertizează că scumpirile nu se vor opri aici, iar efectele se vor vedea în curând și în prețurile alimentelor. „Oamenii de acasă trebuie să se aștepte la scumpiri în continuare. Pentru că, vrem sau nu, trebuie să cultivăm pentru a ne asigura consumul. Iar acest consum vine cu costuri tot mai mari”, a declarat un bărbat. Potrivit acestuia, cheltuielile ridicate din agricultură se vor reflecta inevitabil în produsele de pe raft, de la făină și mălai până la alte produse obținute din cereale.

În același timp, unii agricultori spun că, dacă prețurile la combustibili vor continua să crească, vor fi nevoiți să își regândească serios planurile pentru următorii ani. „Mulți fermieri, printre care mă număr și eu, iau în calcul ca din vară să oprească producția agricolă pentru anul 2026–2027, pentru a-și conserva afacerea și a nu pierde tot”, a spus fermierul.

Fermierii cred însă că situația ar putea fi atenuată prin câteva măsuri de sprijin. Printre soluțiile propuse se numără compensarea parțială a accizei la motorină. De asemenea, ei cer acordarea unui ajutor financiar temporar pentru agricultorii afectați de scumpirea combustibililor și a îngrășămintelor, cel puțin până când piața se va stabiliza.

