Acasa » Eveniment » Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la școală după explozia din Rahova. Program modificat și măsuri de siguranță

Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la școală după explozia din Rahova. Program modificat și măsuri de siguranță

Ana Beatrice
07 nov. 2025, 10:53
Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la școală după explozia din Rahova. Program modificat și măsuri de siguranță
Sursa Foto: Inquam Photos / Tudor Pană
  1. Sunt elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu”  în siguranță
  2. Cum se va desfășura școala după explozie

Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la cursuri luni, 10 noiembrie, după explozia de pe Calea Rahovei. O parte a clădirii rămâne închisă, iar programul va fi ajustat pentru ca toate orele să se desfășoare normal.

Sunt elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu”  în siguranță

Primăria București a terminat lucrările din sălile afectate de explozie și a verificat structura clădirii. Expertizele arată că imobilul este sigur și nu are probleme la rezistență. Cu toate acestea, mulți părinți rămân îngrijorați pentru siguranța copiilor lor. Ei se tem că bucăți din blocul avariat ar putea cădea peste școală.

Pentru a evita pericolele, elevii vor învăța în sălile dinspre Calea Rahovei. De asemenea, se vor folosi doar clasele de pe latura vestică a clădirii. Zonele din est vor rămâne închise până la o nouă evaluare, notează antena3.ro.

Cum se va desfășura școala după explozie

Circulația rămâne închisă între liceu și blocul avariat, astfel că accesul elevilor se va face dinspre Calea Rahovei. Programul a fost modificat, iar orele vor fi mai scurte pentru a permite tuturor să participe la cursuri.

Elevii vor începe la ora 8:00, iar primele grupe vor termina la 10:35, urmând alte serii. Ultimele ore se vor încheia la ora 20:00, pentru a acoperi toate clasele.

În ziua exploziei, pe 17 octombrie, elevii și profesorii au fost evacuați imediat din clădire. Atunci, 15 săli de clasă au fost grav avariate și au necesitat reparații urgente. De atunci, cursurile s-au desfășurat exclusiv online, până la reluarea activității în școală.

