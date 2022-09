Emilia Șercan, despre Sorin Cîmpeanu: Nu poți să nu observi că ministrul Educației de astăzi legiferează în favoarea profesorului universitar care a plagiat în 2006. Putem vorbi despre un dublu plagiat (VIDEO)

Jurnalista Emilia Șercan a declarat, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, că se poate vorbi despre „un dublu plagiat” în cazul ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, în condițiile în care „în 2006 a plagiat acele 13 capitole pe care le-a republicat în 2009”.

Emilia Șercan, pe B1 TV, despre plagiatul pe care l-ar fi comis liberalul Sorin Cîmpeanu

Întrebată dacă putem spune că frauda ar putea fi descoperită foarte ușor în cazul în care ea a fost comisă, având în vedere , Emilia Șercan a explicat: „Da, așa este, și mie mi-a fost foarte ușor să descopăr acest plagiat și această însușire frauduloasă a calității de autor, ambele încălcări ale normelor de integritate academică comise de Sorin Cîmpeanu. Mai mult, de ce vorbesc despre ușurință, deoarece practic lucrările din care Sorin Cîmpeanu a plagiat au apărut anterior în alte patru ediții – și vorbim despre o ediție din 1987, 1990, 1993 și 2000”.

Ministrul spune ca e o incercare de discreditare, ca cineva ar dori sa atace noile proiecte pe care le are el in plan, exista asadar si niste urmari

„Am încercat evident să dau de urma acelor doi autori plagiați de domnul Cîmpeanu, am întrebat chiar la USAMV, universitatea unde domnia sa este rector suspendat, am cerut încă de acum două săptămâni să mi se spună care este anul în care domnii cu pricina au încheiat activitatea de cadre didactice și au ieșit la pensie, pentru că judecând după anul apariție și după alte lucrări probabil erau persoane foarte în vârste”, a continuat jurnalista.

„Tot așa, din mediul universitar, am aflat că chiar fostul conducător de doctorat nu ar mai fi în viață, dar (…) nu am o certitudine și nu am certificare a acestei informații. Dacă domnul Cîmpeanu mi-ar fi răspuns la telefon și ar fi dorit să aibă un punct de vedere înainte, eu am făcut lucrul acesta, l-am căutat înainte de publicarea materialului, l-am căutat ieri, nu mi-a răspuns la telefon, dar a citit mesajul pe care eu i l-am transmis, dar nu a dorit să aibă o reacție la întrebările mele, l-aș fi întrebat și despre lucrurile acestea”, a adăugat ea.

„Referitor la ceea ce a spus astăzi, la încercarea domnului Cîmpeanu de a se apăra în fața acuzației de plagiat și de însușire frauduloasă a calității de autor, dumnealui a spus, într-adevăr, că este o încercare de blocare a proiectelor – dumnealui a spus ambele legi, eu nu am nicio treabă cu legea referitoare la învățământul preuniversitar pentru că nu m-am ocupat de acest domeniu, scriu în general despre învățământul superior”, a mai spus Emilia Șercan.

„Nu puteam să nu fac o legătură, ca jurnalist, și orice jurnalist care face o astfel de analiză nu putea să nu vadă sau să se facă că nu vede legătura dintre prevederile promovate în proiectul domnului Cîmpeanu referitoare la exonerarea oricărei abateri de la normele de integritate academică la 3 ani de la comiterea lor, așa cum a prevăzut domnul Cîmpeanu în aceste proiecte, și plagiatul comis acum niște ani de zile de către domnia sa. Nu poți să nu faci o legătură și să nu observi faptul că ministrul Educației de astăzi legiferează în favoarea profesorului universitar care în 2006 a plagiat acele 13 capitole, pe care le-a republicat, deci putem să vorbim despre un dublu plagiat prin republicare, în anul 2009”, a afirmat jurnalista.