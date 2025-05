„Era o liniște ca și cum toți așteptau o sentință”. Clipe de groază pentru un român, după ce avionul în care se afla era cât pe ce să ia foc

Un român care călătorea cu avionul între Bangladesh și a avut parte de o experiență de-a dreptul înfricoșătoare, atunci când, la scurt timp după decolare, unul dintre motoarele aeronavei a dat câteva rateuri și a fost la un pas de a lua foc.

Avionul a fost nevoit să revină la sol, dar ca să poată scăpa de combustibilul care făceau aterizarea de urgență mult mai riscantă, pilotul a survolat aproape o oră împrejurimile aeroportului.

Un român a povestit pe pagina sa de Facebook întreaga experiență, amintindu-și de plânsetele și rugăciunile care se auzeau la bordul aeronavei, în acele momente de teroare.

„Când Dumnezeu te iubește! Azi am trăit o experiență pe care nu am avut-o până acum. M-am îmbarcat liniștit în avionul Turkish Airlines, pe ruta Bangladesh – Istanbul. După ce am spus rugăciunea pe care o rostim cu toții înainte de un zbor de 8 ore, am decolat. La mai puțin de câteva minute, motorul avionului a luat foc, iar timp de o oră am survolat zona pentru a scăpa de combustibil. În acele momente, am rostit doar atât: «Doamne, voia Ta să se facă». În avion era o liniște de mormânt, ca și cum toți așteptau o sentință”, a spus românul, în postarea sa de pe Facebook, potrivit .

„Indiferent de cât de important te crezi, viața ta atârnă de un fir de ață”

Românul mărturisește că siguranța și calmul pe care le-a transmis pilotul i-a ajutat pe oamenii de la bord să se liniștească și să aibă încredere că experiența se va termina cu bine. În încheierea postării, omul de afaceri a transmis un mesaj încărcat de însemnătate despre fragilitatea vieții și rolul important pe care îl joacă bunătatea și iertarea în parcursul unui om.

„Două pasagere plângeau, neștiind cum să reacționeze. După aproximativ 30 de minute, pilotul a anunțat că vom încerca o aterizare în urma aprinderii motorului. Vocea lui calmă și experiența sa ne-au ajutat pe toți să ne liniștim. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al piloților, am aterizat cu bine pe aeroport, iar și echipele de intervenție au reacționat prompt.

Este o remarcă importantă: indiferent de câți bani ai sau cât de important te crezi, viața ta atârnă de un fir de ață! Fiți buni și iertători, pentru că nu știm ziua în care vom părăsi acest pământ!”, a mai povestit românul.