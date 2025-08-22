B1 Inregistrari!
„Era un suflet minunat". Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova

„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova

Elena Boruz
22 aug. 2025, 18:26
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Silvana, profesoara din Craiova, ucisă de soțul ei. Sursă foto: observatornews

Crima macabră din Craiova a șocat întreaga comunitate. Vecini, colegi, elevi, apropiați, toți deopotrivă sunt înmărmuriți de ceea ce s-a întâmplat.

Jurnaliștii B1TV au luat legătura cu o persoană care o cunoștea îndeaproape pe victima, care a lăsat în urmă o fetiță de doar 11 ani. Au fost colege, iar vestea cumplitei morți a venit ca un fulger.

Cuprins:

  • Ce fel de om era Silvana, profesoara de germană ucisă de propriul soț
  • Fetița ei, martoră la crimă

Ce fel de om era Silvana, profesoara de germană ucisă de propriul soț

În urma terifiantului incident, mai mulți colegi de-ai victimei au reacționat. Cei mai mulți dintre aceștia, în mediul online. Cu toții spun despre Silvana că era un om extraordinar, care își făcea meseria cu dedicare și profesionalism.

B1TV a reușit să obțină o declarație, în exclusivitate, de la o profesoară, care cândva împărțea sala de cancelarie cu Silvana. Aceasta a mărturisit că a rămas împietrită, atunci când a auzit ceea ce s-a întâmplat, joi, într-un apartament, de la etajul 1 al unui bloc din cartierul „Brazda lui Novac”.

„Un om minunat!!! Un dascăl desăvârșit!!! O colegă tânără cu suflet empatic, iubitor și cald. Nu-mi vine sa cred! Silvana era un suflet minunat, ce oferea atâta bucurie în jurul ei, extraordinară, serioasă și implicată. Sunt fără cuvinte…E cumplit.
Suntem încremeniți în fața unei astfel de dureri, atât colegii, cât și elevii și părinții acestora”, a declarat o fostă colegă de-a victimei pentru site-ul B1TV.

Fetița ei, martoră la crimă

O zi de joi a lăsat o copilă, de doar 11 ani, fără mamă. Potrivit informațiilor apărute în presă, fetița a asistat la scenele violente dintre mama și tatăl său. Auzind zgomotele, un apropiat de-al familiei s-a dus să vadă ce se întâmplă. Vecinul a luat fetița, atunci când a realizat ce se petrece.

Cu ultimele puteri, femeia înjunghiată de cel care îi era soț, și-a îndemnat copilul să fugă pentru a se salva.

„Când intră vecinul, fetița era cu maică-sa de mână, maică-sa nu murise. Îi spunea: «fugi, fugi, fugi». Vecinul a luat-o pe fetiță și a scos-o de acolo, iar el (n.r. – soțul) s-a închis în altă cameră din apartament”, scrie observatornews.ro.

Incidentul a șocat comunitatea craioveană, mai ales că s-a întâmplat într-o familie, unde educația nu era o problemă. Ucigașul era inginer și se pare că ar fi intrat în depresie după ce ar fi rămas fără loc de muncă. După ce și-a omorât soția cu bestialitate, bărbatul s-a înjunghiat de trei ori și s-a aruncat de la balcon. Acesta a ajuns la spital, unde și-a dat ultima suflare.

Acum, copila se află în grija familiei extinse, însă trauma pe care a trăit-o, cu siguranță, nu se va vindeca vreodată.

Amintim că numărul destinat victimelor violenței domestice este 0800.500.333.

