B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin" din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor" (FOTO)

B1.ro
16 mart. 2026, 15:54
Sursa foto: Constructii Erbasu﻿ / Facebook

Compania Construcții Erbașu a anunțat că face lucrări de anvergură pe terenul pe care se va afla noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Acesta va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va fi primul stadion din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor.

Mobilizare pentru ridicarea noului stadion din Pitești

„𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧𝐮𝐥 “𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐞 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐢𝐧” din 𝐏𝐢𝐭𝐞𝐬̦𝐭𝐢 nu mai este doar un plan, devine realitate.

În locul unde generații întregi au trăit emoția fotbalului, se mișcă pământul la propriu, iar terenul este pregătit pas cu pas pentru viitoarea arenă a orașului. ⬜️🟪

🚧 Executăm excavări ample, cu o mobilizare puternică în șantier și multă energie, pregătind terenul pentru una dintre cele mai importante investiții sportive din România.

🏟️ Viitorul stadion va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va permite organizarea competițiilor sportive de cel mai înalt nivel, devenind și prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor.

Totodată, proiectul va integra facilități moderne pentru sportivi, spectatori, mass-media și oficiali, alături de spații complementare, parcări și amenajări exterioare, concepute unitar pentru a crea un complex sportiv complet.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești.

🤝 Proiectul este realizat în echipă cu partenerii noștri din cadrul asocierii: Terragaz Construct, Popp și Asociații și Graphic Studio.

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
Eveniment
Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
Eveniment
Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
Eveniment
Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
Eveniment
Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
Cum verifici dacă o bancnotă este falsă. Semnul ignorat de mulți când primesc bani cash
Eveniment
Cum verifici dacă o bancnotă este falsă. Semnul ignorat de mulți când primesc bani cash
De ce nu ar trebui să pui mâncarea fierbinte pe șervețele de hârtie? Riscurile ascunse pentru sănătate
Eveniment
De ce nu ar trebui să pui mâncarea fierbinte pe șervețele de hârtie? Riscurile ascunse pentru sănătate
Start curățenie de primăvară, în Sectorul 6. Durează două luni. Iată programul! (GALERIE FOTO)
Eveniment
Start curățenie de primăvară, în Sectorul 6. Durează două luni. Iată programul! (GALERIE FOTO)
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
Eveniment
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
Eveniment
Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
Eveniment
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
Ultima oră
16:05 - Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
16:01 - Se anunță scandal pe buget în Parlament. PNL a decis să nu voteze niciun amendament care nu a fost discutat în coaliție. Iar PSD are o listă întreagă
15:53 - Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
15:50 - Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
15:45 - WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
15:39 - Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
15:28 - Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
15:24 - Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
15:22 - Reprezentanta României la Eurovision, reacție la apelurile de descalificare a piesei: „Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie” (VIDEO)
15:01 - Cum verifici dacă o bancnotă este falsă. Semnul ignorat de mulți când primesc bani cash