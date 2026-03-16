Compania Construcții Erbașu a anunțat că face lucrări de anvergură pe terenul pe care se va afla noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Acesta va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va fi primul stadion din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor.

Mobilizare pentru ridicarea noului stadion din Pitești

„𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧𝐮𝐥 “𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐞 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐢𝐧” din 𝐏𝐢𝐭𝐞𝐬̦𝐭𝐢 nu mai este doar un plan, devine realitate.

În locul unde generații întregi au trăit emoția fotbalului, se mișcă pământul la propriu, iar terenul este pregătit pas cu pas pentru viitoarea arenă a orașului. ⬜️🟪

🚧 Executăm excavări ample, cu o mobilizare puternică în șantier și multă energie, pregătind terenul pentru una dintre cele mai importante investiții sportive din România.

🏟️ Viitorul stadion va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va permite organizarea competițiilor sportive de , devenind și prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor.

Totodată, proiectul va integra facilități moderne pentru sportivi, spectatori, mass-media și oficiali, alături de spații complementare, parcări și amenajări exterioare, concepute unitar pentru a crea un complex sportiv complet.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești.

🤝 Proiectul este realizat în echipă cu partenerii noștri din cadrul asocierii: Terragaz Construct, Popp și Asociații și Graphic Studio.

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.