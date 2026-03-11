B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Turcia se teme că războiul din Iran s-ar putea extinde în toată regiunea. Sultanul Erdogan cere oprirea conflictului

Turcia se teme că războiul din Iran s-ar putea extinde în toată regiunea. Sultanul Erdogan cere oprirea conflictului

Adrian Teampău
11 mart. 2026, 14:05
Turcia se teme că războiul din Iran s-ar putea extinde în toată regiunea. Sultanul Erdogan cere oprirea conflictului
Recep Tayyp Erdogan Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Recep Tayyip Erdogan face apel la pace în Orientul Mijlociu
  2. Mesajul lui Erdogan pentru Iran

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a cerut încetarea războiului din Orientul Mijlociu. El avertizează că acest conflict declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului ar putea cuprinde întreaga regiune.

Recep Tayyip Erdogan face apel la pace în Orientul Mijlociu

Președintele Turciei a susținut un discurs în fața grupului parlamentar al partidului din care face parte. Recep Tayyip Erdogan a avertizat cu privire la pericolul pe care îl prezintă războiul împotriva întregii regiuni a Orientului Mijlociu, relatează AFP. El a subliniat că părțile beligerate ar trebui să pună capăt acestui conflict.

„Trebuie să punem capăt acestui război înainte ca el să se agraveze şi să cuprindă întreaga regiune. Dacă diplomaţia are o şansă, este complet posibil. Ne continuăm cu răbdare eforturile pentru a readuce părţile la masa de negocieri”, a afirmat Erdogan.

El a descris conflictul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului drept un război nebunesc, anarhic și ilegal. Totodată a arătat că pe măsură ce luptele continuă, numărul pierderilor omenești și a celor materiale va crește. De asemenea, vor crește costurile pe care le suportă economia globală.

„Suntem cu toţii conştienţi că, dacă acest război nebunesc, anarhic şi ilegal continuă, pierderile omeneşti şi materiale se vor agrava, şi costul pentru economia mondială nu va face decât să crească. Ca popoare din regiune, nu trebuie să lăsăm un conflict căruia îi suntem deja victime să ne provoace noi suferinţe”, a adăugat el.

Mesajul lui Erdogan pentru Iran

Recep Tayyp Erdogan a avertizat Iranul, luni, să se abțină de la orice „acţiuni provocatoare”. El a transmis acest mesaj după ce apărarea antiaeriană a NATO a interceptat o a doua rachetă lansată de Teheran asupra spațiului aerian turc.

În pofida avertismentelor noastre clare, acţiuni extrem de nepotrivite şi provocatoare continuă să fie întreprinse, punând în pericol prietenia Turciei faţă de Iran”, a afirmat Erdogan.

O a doua rachetă balistică lansată din Iran a pătruns în spațiul aerian al Turciei, luni, fiind interceptată și doborâtă de sistemele de apărare aeriană ale NATO. Fragmente rezultate în urma distrugerii au căzut în apropierea orașului Gaziantep, însă nu au fost raportate victime. Ministerul Apărării din Turcia a transmis că racheta a fost doborâtă de NATO înainte de a produce pagube.

De la începutul războiului, Iranul a lansat rachete și drone asupra unei zone extinse din Orientul Mijlociu, vizând mai multe obiective asociate intereselor americane. Anterior, în primele zile ale războiului, o rachetă lansată de Iran spre spațiul aerian turc a fost interceptată și distrusă de sistemele de apărare ale NATO.

Tags:
Citește și...
Om sau inteligență artificială? Cum îți dai seama cine îți răspunde de fapt online
Externe
Om sau inteligență artificială? Cum îți dai seama cine îți răspunde de fapt online
Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
Externe
Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
Mii de locuri de muncă dispar: O celebră companie a anunțat că dă afară 50.000 de angajați
Externe
Mii de locuri de muncă dispar: O celebră companie a anunțat că dă afară 50.000 de angajați
Una din cele mai mari companii aeriene își suspendă unele zboruri spre Golf până la finalul anului. Este prima din lume care își anulează cursele pe tot anul
Externe
Una din cele mai mari companii aeriene își suspendă unele zboruri spre Golf până la finalul anului. Este prima din lume care își anulează cursele pe tot anul
Românii fac plinul peste graniță, în Bulgaria. Diferența de preț la benzină ajunge la aproape 2 lei: „Noroc că suntem aproape”
Externe
Românii fac plinul peste graniță, în Bulgaria. Diferența de preț la benzină ajunge la aproape 2 lei: „Noroc că suntem aproape”
Teoria conspirației care circulă în Golf. Poate Iran să oprească apa orașelor de lux din deșert? Prăbușirea metropolelor luxuriante din Golf
Externe
Teoria conspirației care circulă în Golf. Poate Iran să oprească apa orașelor de lux din deșert? Prăbușirea metropolelor luxuriante din Golf
Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”
Externe
Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”
Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño” și ar aduce vreme extremă
Externe
Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño” și ar aduce vreme extremă
Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic”
Externe
Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic”
Descoperirea care ar putea schimba viața pe Lună. Cercetătorii au cultivat hrană în „sol selenar”
Externe
Descoperirea care ar putea schimba viața pe Lună. Cercetătorii au cultivat hrană în „sol selenar”
Ultima oră
14:37 - CNAIR dă detalii despre stadiul lucrărilor pe Autostrada A7. Un nou tronson va fi inaugurat în august
14:33 - Nutriționiștii recomandă cinci alimente congelate care pot susține sănătatea organismului
14:31 - Om sau inteligență artificială? Cum îți dai seama cine îți răspunde de fapt online
14:31 - DENT ESTET: Boala parodontală și impactul asupra inimii, metabolismului și sănătății creierului
13:59 - Ce salariu câștigă o casieriță la STB. O angajată a spus câți bani primește lunar: „Fără bonuri de masă”
13:58 - Kremlinul: „Rusia este întotdeauna gata să facă tot ce poate pentru a restabili pacea și stabilitatea în regiune”
13:46 - Sfântul Sofronie, unul dintre marii teologi ai creștinismului. De ce este prăznuit pe 11 martie
13:44 - UPDATE: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au cerut americanii (VIDEO)
13:35 - Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
13:30 - Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)