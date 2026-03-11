Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a cerut încetarea din Orientul Mijlociu. El avertizează că acest conflict declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului ar putea cuprinde întreaga regiune.

Recep Tayyip Erdogan face apel la pace în Orientul Mijlociu

a susținut un discurs în fața grupului parlamentar al partidului din care face parte. Recep Tayyip Erdogan a avertizat cu privire la pericolul pe care îl prezintă războiul împotriva întregii regiuni a , relatează AFP. El a subliniat că părțile beligerate ar trebui să pună capăt acestui conflict.

„Trebuie să punem capăt acestui război înainte ca el să se agraveze şi să cuprindă întreaga regiune. Dacă diplomaţia are o şansă, este complet posibil. Ne continuăm cu răbdare eforturile pentru a readuce părţile la masa de negocieri”, a afirmat Erdogan.

El a descris conflictul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului drept un război nebunesc, anarhic și ilegal. Totodată a arătat că pe măsură ce luptele continuă, numărul pierderilor omenești și a celor materiale va crește. De asemenea, vor crește costurile pe care le suportă economia globală.

„Suntem cu toţii conştienţi că, dacă acest război nebunesc, anarhic şi ilegal continuă, pierderile omeneşti şi materiale se vor agrava, şi costul pentru economia mondială nu va face decât să crească. Ca popoare din regiune, nu trebuie să lăsăm un conflict căruia îi suntem deja victime să ne provoace noi suferinţe”, a adăugat el.

Mesajul lui Erdogan pentru Iran

Recep Tayyp Erdogan a avertizat Iranul, luni, să se abțină de la orice „acţiuni provocatoare”. El a transmis acest mesaj după ce apărarea antiaeriană a a interceptat o a doua rachetă lansată de Teheran asupra spațiului aerian turc.

„În pofida avertismentelor noastre clare, acţiuni extrem de nepotrivite şi provocatoare continuă să fie întreprinse, punând în pericol prietenia Turciei faţă de Iran”, a afirmat Erdogan.

O a doua rachetă balistică lansată din Iran a pătruns în spațiul aerian al Turciei, luni, fiind interceptată și doborâtă de sistemele de apărare aeriană ale NATO. Fragmente rezultate în urma distrugerii au căzut în apropierea orașului Gaziantep, însă nu au fost raportate victime. Ministerul Apărării din Turcia a transmis că racheta a fost doborâtă de NATO înainte de a produce pagube.

De la începutul războiului, Iranul a lansat rachete și drone asupra unei zone extinse din Orientul Mijlociu, vizând mai multe obiective asociate intereselor americane. Anterior, în primele zile ale războiului, o rachetă lansată de Iran spre spațiul aerian turc a fost interceptată și distrusă de sistemele de apărare ale NATO.