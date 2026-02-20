B1 Inregistrari!
Eveniment » Eric Dane, starul din „Grey's Anatomy", a murit la vârsta de 53 de ani

Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani

Selen Osmanoglu
20 feb. 2026, 08:00
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Anunțul făcut de familie
  2. Roluri memorabile în televiziune și film
  3. Lupta cu scleroza laterală amiotrofică
  4. Ultimele zile, petrecute alături de cei dragi

Industria cinematografică internațională este în doliu după moartea actorului american Eric Dane, celebru pentru rolul medicului Mark Sloan din serialul de succes „Grey’s Anatomy”. Artistul s-a stins la 53 de ani, după o luptă de peste un an cu scleroza laterală amiotrofică (SLA).

Anunțul făcut de familie

Vestea morții lui Eric Dane a fost confirmată de familie printr-un comunicat transmis presei americane și citat de Reuters. Potrivit apropiaților, actorul s-a stins după o luptă curajoasă cu boala neurologică progresivă care i-a afectat controlul muscular, scrie Click.

Dispariția sa a provocat un val de reacții emoționante în rândul fanilor și al colegilor de breaslă, care l-au apreciat atât pentru talentul său, cât și pentru carisma inconfundabilă.

Roluri memorabile în televiziune și film

Eric Dane a devenit cunoscut la nivel mondial odată cu apariția în „Grey’s Anatomy”, unde l-a interpretat timp de mai multe sezoane pe chirurgul plastician Mark Sloan. Personajul, supranumit „McSteamy”, a cucerit publicul prin farmecul și complexitatea sa, transformându-l rapid într-un favorit al fanilor.

De-a lungul carierei, actorul și-a demonstrat versatilitatea în numeroase producții. A apărut în serialul „Euphoria”, unde a interpretat un rol dramatic intens, dar și în filme populare precum „Marley & Me” și „X-Men: The Last Stand”.

Debutul său pe micul ecran a avut loc la începutul anilor ’90, într-un episod al serialului „The Wonder Years”. De atunci, cariera sa a evoluat constant, consolidându-i statutul de actor apreciat la Hollywood.

Lupta cu scleroza laterală amiotrofică

În urmă cu mai puțin de un an, Eric Dane a făcut public diagnosticul de scleroză laterală amiotrofică (SLA), afecțiune degenerativă severă, cunoscută și ca boala Lou Gehrig. Boala afectează progresiv neuronii motori, ducând la pierderea controlului asupra mușchilor și la dificultăți majore de mobilitate.

Potrivit familiei, în timpul luptei cu boala, actorul s-a implicat activ în campanii de conștientizare și în susținerea cercetării medicale, dorind să ajute persoanele care se confruntă cu același diagnostic.

Ultimele zile, petrecute alături de cei dragi

Actorul și-a petrecut ultimele zile înconjurat de familie și prieteni apropiați. Alături i-au fost soția sa, actrița Rebecca Gayheart, și cele două fiice ale lor, Billie și Georgia.

Născut pe 9 noiembrie 1972, în San Francisco, California, Eric William Dane a descoperit pasiunea pentru actorie încă din adolescență. După ani de muncă și roluri secundare, succesul major a venit odată cu distribuirea în „Grey’s Anatomy”, producție care i-a adus recunoaștere internațională și milioane de fani.

