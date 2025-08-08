Camilla Luddington, recunoscută de fani pentru interpretarea medicului Jo Wilson în serialul medical „Grey’s Anatomy”, a anunțat că se confruntă cu o boală autoimună care i-a afectat rutina și sănătatea.

Diagnosticul a fost stabilit după luni de dureri și oboseală extremă, iar actrița a decis să împărtășească public această experiență, potrivit .

Cuprins:

Cum s-au manifestat simptomele pentru actriță

Care este diagnosticul final pe care aceasta l-a primit

Cum va fi viața pentru Camilla Luddington

Cum s-au manifestat simptomele pentru actriță

Luddington a povestit despre o perioadă de câteva săptămâni în care se simțea extrem de obosită, confuză și epuizată fizic, fără o explicație precisă.

„Mă trezeam dimineața cu fața și mâinile umflate. Ochii mei erau umflați, iar inelele de pe degete abia le puteam scoate” a spus ea în său „Call It What It Is”.

La început, a crezut că simptomele sunt date de stres sau de oboseală cronică. Totuși, analizele de sânge au arătat o realitate diferită și îngrijorătoare.

„Doctorul mi-a spus că toate valorile sunt bune, cu excepția uneia. Și când am auzit cuvintele boală autoimună, am zis: ‘What the f***’”, a declarat actrița, potrivit sursei citate.

Care este diagnosticul final pe care aceasta l-a primit

Camilla a fost diagnosticată cu hipotiroidism Hashimoto, o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar atacă glanda tiroidă, reducând treptat producția de hormoni esențiali pentru buna funcționare a organismului.

„Hashimoto înseamnă că sistemul tău imunitar îți atacă din greșeală tiroida, o glandă mică din gât care controlează energia. Te face să te simți ca un melc” a explicat ea pentru sursa citată.

Actrița a descoperit că, în starea în care se afla, medicii erau surprinși că mai putea funcționa.

„Mi-au spus: Nu știm cum reușești să te ții pe picioare” a adăugat ea. Diagnosticul a fost, paradoxal, o ușurare.

„Când ai anxietate legată de sănătate, ajungi să simți că te minți singur. Mă gândeam: ‘Poate sunt nebună.’ Diagnosticul a fost confirmarea că nu îmi imaginam.”

Cum va fi viața pentru Camilla Luddington

Deși viața cu Hashimoto nu este ușoară, Luddington spune că a început un tratament și se simte mai bine.

„Mi s-a spus că există tratament și că putem ține boala sub control. Am simțit o mare ușurare,” a mărturisit ea, pentru sursa citată.