Doliu în lumea teatrului românesc! Marinela Chelaru a murit la 66 de ani

Doliu în lumea teatrului românesc! Marinela Chelaru a murit la 66 de ani

Elena Boruz
11 oct. 2025, 13:55
Doliu în lumea teatrului românesc! Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
  1. Marinela Chelaru a murit. Ce a transmis prietena actriței
  2. „Dacă vrea Dumnezeu să mă duc la el, mă duc”. Ce spunea Marinela Chelaru, înainte de moarte

Doliu în lumea teatrului românesc! Actrița Marinela Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani, după vreme de mai mult timp s-a confruntat cu diverse afecțiuni medicale.

Vedeta a suferit patru accidente vasculare și a fost supusă chiar și unei operații pe cord. Vestea cumplită a fost dată de o prietenă foarte bună de-ale ei, o producătoare TV, pe nume Daniela Scoica.

Marinela Chelaru a murit. Ce a transmis prietena actriței

Anunțul tragic a fost făcut de prietena ei, care și-a exprimat regretul pentru ceea ce s-a întâmplat. Daniela Scoica a precizat și faptul că se simte vinovată, deoarece nu a reușit să o viziteze. „Bubu”, așa o alinta pe actrița care i-a fost alături „și la bine și la greu”.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

„Dacă vrea Dumnezeu să mă duc la el, mă duc”. Ce spunea Marinela Chelaru, înainte de moarte

În urmă cu ceva timp, actrița a fost prezentă la o emisiune TV, unde a vorbit despre problemele sale de sănătate. Deși viața a pus-o la încercare, Marinela Chelaru nu și-a pierdut optimismul și speranța.

Aceasta declarase că s-a „resemnat” și dacă Dumnezeu consideră că este timpul să plece de pe Pământ, atunci așa să fie.

„M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la el, mă duc.

Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam,” a declarat Marinela Chelaru, în urmă cu ceva timp, în emisiunea lui Cristi Brancu, la Prima TV, conform cancan.

