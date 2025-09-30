Eugen Rădulescu critică angajările pe pile din instituții. Consilierul guvernatorului BNR a declarat că salariile la stat sunt mari acum, așa că a devenit atractiv să fii bugetar. Numai că pe posturi au ajuns preponderent pile de partid. Rădulescu a mai afirmat că nu știe dacă ANAF ar trebui desființată și refăcută de la zero, dar e evident că cineva acolo nu-și face treaba.

Ce a spus Eugen Rădulescu despre angajările la stat

Eugen Rădulescu a susținut că „într-o vreme se spunea că nu se angajează oamenii în sectorul public pentru că salariile sunt prea mici”. Acum, însă, salariile în sectorul public sunt mari și „a devenit o atracție pentru ”.

„În loc să ajungă acolo oamenii care se pricep la ceva, ajung parașutați pe criterii politice, care habar n-au despre ce este vorba acolo”, a remarcat consilierul guvernatorului BNR, într-o intervenție pentru

Eugen Rădulescu a amintit apoi că „se vorbea la un moment dat despre ideea de a desființa ANAF-ul și a-l înființa din nou cu condiția ca să fie angajați oameni care să muncească acolo, oameni care să-și facă treaba”.

Întrebat dacă ANAF ar trebui desființată și reînființată, acesta a răspuns că nu are expertiză în domeniu, dar „ce trebuie făcut este ca ANAF-ul să-și facă treaba. (…) Nu se poate să ai zeci de miliarde de lei neîncasați într-un singur an și tu să continui să stai liniștit acolo”.

Recent, Rădulescu că România riscă, la anul, să ajungă în situația Greciei: „Riscăm depreciere de curs puternică, riscăm să nu mai avem bani pentru salarii, pentru pensii. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în Grecia și aici am fi dacă nu reușim să fim oameni serioși și ”.

De ce Ionuț Dumitru a invocat desființarea și reînființarea ANAF

Recent, Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că ANAF nu e funcțională în acest moment și ar fi nevoie de o abordare mai radicală pentru reformarea ei. Și Dumitru a dat exemplul Greciei, dar în sens pozitiv.

„După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore. (…) Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu. Grecia, ca să poată să îmbunătățească colectarea, și apropo, Grecia a îmbunătăți colectarea cam cu vreo 10 puncte procentuale din PIB. Deci Grecia a reușit să colecteze mult mai mult ca procent din PIB. Ce a făcut? Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite”, a explicat Ionuț Dumitru, pentru Digi24.