De câte ore de somn avem nevoie, de fapt? Ce spun specialiștii despre odihna în funcție de vârstă

De câte ore de somn avem nevoie, de fapt? Ce spun specialiștii despre odihna în funcție de vârstă

Ana Beatrice
11 mart. 2026, 11:08
De câte ore de somn avem nevoie, de fapt? Ce spun specialiștii despre odihna în funcție de vârstă
Sursă Foto: Freepik.com
  1. Câte ore de somn avem nevoie, de fapt, în funcție de vârstă
  2. Ce riscuri apar atunci când nu dormim suficient
  3. Cum putem afla de câte ore de somn avem nevoie

Somnul nu este doar o pauză de la activitățile zilnice, ci o necesitate esențială pentru echilibrul și sănătatea organismului. Unii oameni sunt mai activi noaptea, în timp ce alții funcționează mai bine dimineața devreme. Indiferent de ritmul fiecăruia, corpul are nevoie de un anumit număr de ore de odihnă pentru a se reface.

Recomandările legate de durata somnului nu sunt întâmplătoare. Ele se bazează pe studii științifice care arată câte ore de somn sunt necesare în fiecare etapă a vieții, potrivit celor de la Vogue.

Câte ore de somn avem nevoie, de fapt, în funcție de vârstă

Durata somnului de care avem nevoie nu rămâne aceeași pe parcursul vieții. De la primele luni de viață până la vârsta înaintată, organismul are nevoi diferite de odihnă. Somnul este esențial pentru dezvoltare, refacere și funcționarea corectă a corpului.

Potrivit recomandărilor făcute de National Sleep Foundation, sugarii între 0 și 3 luni ar trebui să doarmă între 14 și 17 ore pe zi. În cazul bebelușilor cu vârste între 4 și 11 luni, durata recomandată a somnului este de aproximativ 12-15 ore. Pe măsură ce copiii cresc, nevoia de somn scade treptat. Copiii mici de 1–2 ani au nevoie de aproximativ 11–14 ore de odihnă pe zi. Preșcolarii de 3–5 ani ar trebui să doarmă între 10 și 13 ore, iar copiii de vârstă școlară, 6–13 ani, au nevoie, în general, de 9–11 ore de somn pe noapte.

Adolescenții au nevoie, în general, de aproximativ 8–10 ore de somn pe noapte pentru o odihnă adecvată. În cazul adulților cu vârste între 18 și 64 de ani, intervalul recomandat scade la 7–9 ore. Pentru persoanele de peste 65 de ani, specialiștii recomandă, de regulă, între 7 și 8 ore de odihnă pe noapte.

Cercetările arată că durata somnului este strâns legată de sănătatea fizică și mentală. Totuși, aceste valori rămân orientative, deoarece fiecare organism are propriile nevoi și ritmuri.

Ce riscuri apar atunci când nu dormim suficient

Somnul insuficient nu înseamnă doar oboseală în ziua următoare, ci poate avea efecte serioase asupra sănătății. Numeroase cercetări arată că lipsa odihnei este asociată cu un risc mai mare de probleme medicale importante.

Un studiu publicat în Journal of Clinical Sleep Medicine arată că persoanele care dorm mai puțin de șapte ore pe noapte pot avea un risc crescut de boli cardiovasculare, Type 2 Diabetes, Obesity și Depression. Pe lângă aceste efecte, insomnia cronică sau privarea constantă de somn pot afecta concentrarea, memoria și capacitatea de luare a deciziilor. În timp, aceste probleme pot crește și riscul de accidente, mai ales în situații care necesită atenție și reacții rapide.

Cum putem afla de câte ore de somn avem nevoie

Durata ideală a somnului nu este identică pentru toată lumea. Ea poate varia în funcție de stilul de viață, nivelul de stres, starea generală de sănătate și chiar calitatea somnului din timpul nopții. Fiecare organism are propriul ritm, iar unul dintre cele mai importante lucruri este să învățăm să ne ascultăm corpul și semnalele pe care ni le transmite.

Totuși, specialiștii recomandă ca adulții să își propună, în general, între șapte și nouă ore de somn pe noapte. Menținerea unei rutine regulate de odihnă poate contribui semnificativ la un nivel mai bun de energie, concentrare și echilibru pe termen lung.

