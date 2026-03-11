Somnul nu este doar o pauză de la activitățile zilnice, ci o necesitate esențială pentru echilibrul și . Unii oameni sunt mai activi noaptea, în timp ce alții funcționează mai bine dimineața devreme. Indiferent de ritmul fiecăruia, corpul are nevoie de un anumit număr de ore de odihnă pentru a se reface.

Recomandările legate de durata somnului nu sunt întâmplătoare. Ele se bazează pe studii științifice care arată câte ore de somn sunt necesare în fiecare etapă a vieții, potrivit celor de la .

Câte ore de somn avem nevoie, de fapt, în funcție de vârstă

Durata somnului de care avem nevoie nu rămâne aceeași pe parcursul vieții. De la primele luni de viață până la vârsta înaintată, organismul are nevoi diferite de odihnă. Somnul este esențial pentru dezvoltare, refacere și funcționarea corectă a corpului.

Potrivit recomandărilor făcute de National Sleep Foundation, sugarii între 0 și 3 luni ar trebui să doarmă între 14 și 17 ore pe zi. În cazul bebelușilor cu vârste între 4 și 11 luni, durata recomandată a somnului este de aproximativ 12-15 ore. Pe măsură ce copiii cresc, nevoia de somn scade treptat. Copiii mici de 1–2 ani au nevoie de aproximativ 11–14 ore de odihnă pe zi. Preșcolarii de 3–5 ani ar trebui să doarmă între 10 și 13 ore, iar copiii de vârstă școlară, 6–13 ani, au nevoie, în general, de 9–11 ore de somn pe noapte.

au nevoie, în general, de aproximativ 8–10 ore de somn pe noapte pentru o odihnă adecvată. În cazul adulților cu vârste între 18 și 64 de ani, intervalul recomandat scade la 7–9 ore. Pentru persoanele de peste 65 de ani, specialiștii recomandă, de regulă, între 7 și 8 ore de odihnă pe noapte.