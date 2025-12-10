Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a ieșit public miercuri seară pentru a anunța concluziile unui raport preliminar în cazul crizei apei din Prahova și măsurile imediate luate în baza acestuia, vizând managementul deficitar în instituțiile de gestionare a Apelor.

Concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova, trimise la Parchet

Ministra a menționat că toate concluziile raportului preliminar au fost deja trimise către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar un raport specific privind situația din Prahova a fost, de asemenea, transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție.

De asemenea, Buzoianu a anunțat că a fost semnată decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomița.

A fost convocată o ședință a Consiliului de Conducere pentru a mandata Consiliul de Administrație al operatorului ESZ să demită directorii considerați responsabili pentru neîndeplinirea obligațiilor menționate în raport.

Buzoianu a menționat că a fost primită și demisia de onoare a directorului general Florin Ghiță, iar Sorin Rândașu va prelua funcția de director general.

Ce a transmis ministrul Mediului

„O să zic mai întâi ce măsuri au fost luate în baza acestui raport și apoi voi intra în detaliu. Concluziile raportului au fost trimise deja către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Astăzi, acum câteva minute, tocmai a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la .

A fost convocată acum câteva minute ședința Consiliului de Conducere pentru ziua de mâine, cu punctul pe ordinea de zi să fie mandatat Consiliul de Administrație al operatorului ESZ, să fie demiși directorii care au fost vinovați de neîndeplinirea obligațiilor care reies din raport.

Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță. În perioada următoare va fi interimar Sorin Rândașu, directorul de la Departamentul pentru Situații de Urgență.

În ce privește situația de la Prahova și Dâmbovița, avem apă menajeră în toate localitățile. Când DSP va stabili că sunt îndeplinite condițiile legate vom avea și apa potabilă.

Concluziile preliminare ale raportului corpului de control:

Administrația bazinală nu a informat operatorul ESZ cu privire la operațiunile pentru scăderea apei. Nu au fost informate autoritățile cu privire la riscul de a crește turbiditatea.

Nu au fost făcute din 2023 verificări cu privire la operatorul de apă ESZ. Operatorul a luat la cunoștință oficial că va crește turbiditatea apei și nu a dispus niciun fel de măsuri pentru a minimiza acest risc. Nu au fost informate autoritățile când a apărut incidentul de la Lacul .

Începând cu 2023 până azi, nu a fost realizat niciun control. Se constată o lipsă de coordonare a administrației naționale cu autoritățile din subordonare.

În ce privește demisia de onoare a directorului general, îi mulțumesc dl Florin Ghiță pentru activitatea desfășurată. În cele câteva luni s-a crescut substanțial numărul de controale realizate la nivel local.

Am reușit să scoatem la iveală ilegalitățile care se făceau pe falezele din România, ilegalitățile din Năvodari și din celelalte stațiuni cu privire la construcțiile ridicate pe plajele închiriate.”, a spus Diana Buzoianu.