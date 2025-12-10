B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Buzoianu a prezentat concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova. Primele demiteri și măsurile luate de ministrul Mediului (VIDEO)

Diana Buzoianu a prezentat concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova. Primele demiteri și măsurile luate de ministrul Mediului (VIDEO)

Ana Maria
10 dec. 2025, 17:53
Diana Buzoianu a prezentat concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova. Primele demiteri și măsurile luate de ministrul Mediului (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Diana Buzoianu
Cuprins
  1. Concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova, trimise la Parchet
  2. Ce a transmis ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a ieșit public miercuri seară pentru a anunța concluziile unui raport preliminar în cazul crizei apei din Prahova și măsurile imediate luate în baza acestuia, vizând managementul deficitar în instituțiile de gestionare a Apelor.

Concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova, trimise la Parchet

Ministra a menționat că toate concluziile raportului preliminar au fost deja trimise către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar un raport specific privind situația din Prahova a fost, de asemenea, transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție.

De asemenea, Buzoianu a anunțat că a fost semnată decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomița.

A fost convocată o ședință a Consiliului de Conducere pentru a mandata Consiliul de Administrație al operatorului ESZ să demită directorii considerați responsabili pentru neîndeplinirea obligațiilor menționate în raport.

Buzoianu a menționat că a fost primită și demisia de onoare a directorului general Florin Ghiță, iar Sorin Rândașu va prelua funcția de director general.

Ce a transmis ministrul Mediului

„O să zic mai întâi ce măsuri au fost luate în baza acestui raport și apoi voi intra în detaliu. Concluziile raportului au fost trimise deja către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Astăzi, acum câteva minute, tocmai a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomița.

A fost convocată acum câteva minute ședința Consiliului de Conducere pentru ziua de mâine, cu punctul pe ordinea de zi să fie mandatat Consiliul de Administrație al operatorului ESZ, să fie demiși directorii care au fost vinovați de neîndeplinirea obligațiilor care reies din raport.

Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță. În perioada următoare va fi interimar Sorin Rândașu, directorul de la Departamentul pentru Situații de Urgență.

În ce privește situația de la Prahova și Dâmbovița, avem apă menajeră în toate localitățile. Când DSP va stabili că sunt îndeplinite condițiile legate vom avea și apa potabilă.

Concluziile preliminare ale raportului corpului de control:

Administrația bazinală nu a informat operatorul ESZ cu privire la operațiunile pentru scăderea apei. Nu au fost informate autoritățile cu privire la riscul de a crește turbiditatea.

Nu au fost făcute din 2023 verificări cu privire la operatorul de apă ESZ. Operatorul a luat la cunoștință oficial că va crește turbiditatea apei și nu a dispus niciun fel de măsuri pentru a minimiza acest risc. Nu au fost informate autoritățile când a apărut incidentul de la Lacul Paltinu.

Începând cu 2023 până azi, nu a fost realizat niciun control. Se constată o lipsă de coordonare a administrației naționale cu autoritățile din subordonare.

În ce privește demisia de onoare a directorului general, îi mulțumesc dl Florin Ghiță pentru activitatea desfășurată. În cele câteva luni s-a crescut substanțial numărul de controale realizate la nivel local.

Am reușit să scoatem la iveală ilegalitățile care se făceau pe falezele din România, ilegalitățile din Năvodari și din celelalte stațiuni cu privire la construcțiile ridicate pe plajele închiriate.”, a spus Diana Buzoianu.

Tags:
Citește și...
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
Politică
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”
Politică
Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”
Manole: „Ministerul Muncii susține creșterea salariului minim, impactul pe buget ar fi chiar pozitiv”. Răspunsul său, întrebat ce va face PSD dacă premierul decide, totuși, înghețarea salariului minim (VIDEO)
Politică
Manole: „Ministerul Muncii susține creșterea salariului minim, impactul pe buget ar fi chiar pozitiv”. Răspunsul său, întrebat ce va face PSD dacă premierul decide, totuși, înghețarea salariului minim (VIDEO)
PSD apără privilegiile magistraților. Judecătorii CCR care au decis amânarea pe pensiile speciale sunt cei numiți de PSD
Politică
PSD apără privilegiile magistraților. Judecătorii CCR care au decis amânarea pe pensiile speciale sunt cei numiți de PSD
Cum vrea Guvernul să salveze cele 231 milioane de euro din PNRR. Planul Executivului după ce CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților
Politică
Cum vrea Guvernul să salveze cele 231 milioane de euro din PNRR. Planul Executivului după ce CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților
Mesajul lui Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru: “Să nu uităm!”. Ce a ținut să transmită suveranistul
Politică
Mesajul lui Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru: “Să nu uităm!”. Ce a ținut să transmită suveranistul
Povara recuperării deficitului, pe umerii românilor. Taxe locale mai mari pentru finanțarea rețelelor clientelare la nivel local (Analiză)
Politică
Povara recuperării deficitului, pe umerii românilor. Taxe locale mai mari pentru finanțarea rețelelor clientelare la nivel local (Analiză)
CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților. Judecătorii Curții Constituționale se mai gândesc până la finalul anului
Politică
CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților. Judecătorii Curții Constituționale se mai gândesc până la finalul anului
Românii cer măsuri urgente după dezvăluirile Recorder. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, bombardați cu mesaje pe Facebook. Cum s-au mobilizat internauții
Politică
Românii cer măsuri urgente după dezvăluirile Recorder. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, bombardați cu mesaje pe Facebook. Cum s-au mobilizat internauții
Documentarul „Justiție capturată”, cutremur pe scena politică. Se zguduie Coaliția. USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament (VIDEO)
Politică
Documentarul „Justiție capturată”, cutremur pe scena politică. Se zguduie Coaliția. USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament (VIDEO)
Ultima oră
19:11 - Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
18:59 - Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
18:42 - Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
18:21 - Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
18:19 - Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
17:58 - Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
17:55 - Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
17:28 - Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
17:24 - Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
17:09 - Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”