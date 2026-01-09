EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)

Românul care a traversat Venezuela pe bicicletă vorbește despre realitatea dură din statul sud-american, din timpul lui Nicolas Maduro. Radu Păltineanu, care a traversat Venezuela de două ori pe bicicletă, în 2016 și 2025, a văzut transformările sociale și economice ale țării afectate de criză. Un interviu în exclusivitate pentru .

Cum s-a transformat Venezuela sub Maduro

Radu Păltineanu a ajuns în Venezuela prima dată în octombrie 2016 și a petrecut acolo două luni. Timp în care a văzut țara în mai multe forme: cu peisaje „extraordinare”, dar și cu „cozi la magazine” și oameni „sărăciți, care nu știau cum să se descurce de la o zi la alta”.

„În 2016 traversam pe bicicletă o țară în agonie, o societate la un pas de colaps. Inflația galopantă a fost primul aspect cu care m-am confruntat la intrarea în Venezuela. În condițiile în care în acel moment inflația atingea 600% și cea mai mare bancnotă în circulație era cea de 100 de bolivari, schimbând 150 de dolari USD m-am trezit bogat peste noapte, bogat în bancnote care de-abia îmi încăpeau în coburii bicicletei.

Realitatea din Venezuela de atunci era o amestecătură de aspecte pe alocuri similare cu cele ale României pre și post 1989. Oamenii stăteau la cozi interminabile ca pe vremea lui Ceaușescu pentru niște produse de bază subsidiate de stat. Făina costa douăzeci de cenți la coadă, versus trei dolari la magazinul liber. Dacă aveai bani puteai găsi aproape tot ce voiai la supermarketul alăturat, la un preț de zece ori mai mare. S-a vehiculat mult că nu ar fi fost mâncare în țară, ceea ce este oarecum fals. În Venezuela puteai găsi aproape tot ce voiai, doar dacă aveai dolari să-ți permiți și să nu depinzi de bunăvoința statului socialist.

Am vrut să văd dezastrul socialist din Venezuela. Am fost mereu curios, din poveștile bunicilor și ale părinților, să simt pe propria-mi piele cam cum a fost sfârșitul anilor optzeci la noi, în România. Umilire, minciună și corupție, adânc înrădăcinate, cu un iz de frică permanentă.”, povestește Radu Păltineanu.

S-a întors în Venezuela în 2025

În 2025, în noiembrie, Radu Păltineanu s-a întors în Venezuela. „Ceva plutea în aer. Se simțea.”, spune .

„Nimeni nu vorbea deschis despre asta, dar toată lumea știa: invazia plutea în aer. În Venezuela nu mai există încredere în nimic. Armata? Coruptă. Poliția? Mai coruptă. Guvernul? Minciuni peste minciuni. Oamenii trăiesc într-o realitate în care dolarul este rege, dar speranța este moartă. Economia s-a stabilizat parțial, dar doar pentru că dolarul american o ține în viață artificial, ca un pacient în comă ținut pe tuburi.

„Lumea s-a schimbat dramatic și totuși fundamental a rămas la fel. Dolarul era acum acceptat oficial, economia a devenit de facto dolarizată, cu peste optzeci la sută din tranzacții efectuate în valută americană. Magazinele erau pline. Nu mai există cozile de odinioară pentru făină și orez. Dar prețurile rămân prohibitive pentru venezueleanul de rând rămas în țară. Și au plecat milioane de oameni din țară. Și ăi buni dar mai ales ăi răi. Nici jafurile și furturile nu mai sunt ce erau acum 9 ani.”, spune Radu Păltineanu.