Există un loc în România unde poți să primești gratuit o casă. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești

Există un loc în România unde gratuit doar dacă vrei să locuiești acolo. Această localitate se află la doar 50 de kilometri de Botoșani, acolo unde familiile tinere vor putea beneficia de locuințe gratuite din partea primăriei.

Această inițiativă a venit din partea edilului din Drăgușeni după ce a observat că populația este extrem de îmbătrânită.

Locul din România unde poți să primești gratuit casă

Este vorba despre localitatea Drăgușeni, unde primarul Eugen Nichita a început să cumpere pe banii primăriei casele abandonate. Acesta abandonate din sat și să le pună la dispoziție familiilor nevoiașe, cu mulți copii. Prin această inițiativă, se dorește repopularea comunei.

„Prea multe case de izbeliște, prea mulți tineri fără casă. Sunt familii de tineri care stau cu părinții, cu mulți copii. Am decis să rezolvăm această problemă socială, cumpărând aceste case, le transformăm în case sociale și le oferim acestor familii”, a transmis Eugen Nechita, potrivit .

Totodată, primarul susține că prin această metodă rezolvă două probleme ale comunităţii, una legată de susţinerea tinerilor care nu au locuinţă, iar a doua legată de salvarea de la degradare a imobilelor nelocuite.

Ce condiții trebuie să îndeplinească familiile pentru a primi o casă

Una dintre condițiile de bază pentru a beneficia de casă gratuită în Drăgușeni este ca familia să nu aibă proprietăți. De asemenea, municipalitatea va face anchete sociale amănunțite, înainte ca familia respectivă să se aleagă cu o casă.

Cei care vor primi astfel de locuințe vor fi tinere familii care au mai mulți copii. În viitorul apropiat, 16 astfel de locuințe.

Disuțiile cu proprietarii au început deja

La începutul lunii septembrie, edilul a anunțat pentru agerpres.ro că într-o primă etapă a inventariat 16 imobile care sunt nelocuite de mai mult timp şi a demarat discuţii cu proprietarii pentru a le vinde administraţiei locale. Municipalitatea a cumpărat deja prima casă, pe care a și oferit-o unei familii.

„Am trecut şi noi la achiziţia de case sociale. Am cumpărat anul acesta prima casă socială, dar deja am dat-o la o familie cu mulţi copii. Vom continua în limita bugetului. Noi le dăm aşa cum le cumpărăm. Nu facem nicio modernizare. Dacă este necesar să facem unele reparaţii, le facem cu oamenii care sunt în cadrul primăriei, că noi avem o echipă de muncitori necalificaţi, care poate face o igienizare”, a spus Eugen Nechita.