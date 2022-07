Experiență oribilă a unei românce pe litoralul grecesc: „Aveți grijă unde parcați”

Turiștii români sunt activi în mediul online. Tot mai multe persoane postează fotografii și informații despre experiențele prin care au trecut în Republica Elenă. Unii se laudă, iar alții vin cu dezvăluiri cutremurătoare. Se pare că vacanțele în Grecia nu sunt atât de perfecte. Se mai întâmplă și situații mai puțin plăcute.

„Atenție, se fură! În Prinos ne-au furat niște ornamente din bara mașinii. , preferabil în locuri cu CCTV sau lăsați dashcam-ul pornit”, avertizează o turistă pe rețelele de socializare.

Femeia susține că i-au fost furate ornamentele de la mașină, după ce a lăsat autovehiculul parcat. Mai mult, turista sugerează ca românii plecați în vacanță în Grecia să aibă grijă unde își parchează autoturismele.

Tot mai mulți turiști se plâng de prețurile pe litoral. Totul se scumpește, oamenii sunt nevoiți să scoată din buzunare sume uriașe de bani. O turistă din România a fost șocată de o notă de plată pe litoralul grecesc.

Femeia și-a comandat o ciorbă de pește și : „Îmi pare rău pentru voi dragilor. Dar că sa vă consolam și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț. Am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a scris românca pe Facebook.