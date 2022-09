Experiența trăită de un român în Spania, care l-a determinat să afirme că nu se va mai întoarce niciodată

Odată cu ridicarea restricțiilor, mulți români dincolo de granițele țării, însă nu s-au dovedit a fi unele frumoase pentru toți.

Un turist român, care anul trecut și-a făcut vacanța la Mamaia, a ales pentru anul acesta stațiunile de pe Costa Brava, din Spania, care i-au lăsat însă un gust amar, determinându-l să afirme că nu se va mai întoarce în viața lui în respectivele locații, notează .

Vacanța pe litoralul din Spania, un eșec total

Bărbatul a ales cu mult entuziasm litoralul din Spania, însă a fost profund dezamăgit de tot ceea ce a găsit acolo, recomandându-le românilor să se gândească de două ori dacă vor ca în viitor să exploreze acele zone.

„Anul trecut am fost la Mamaia și nu aș putea spune că a fost rău sau că am avut probleme. Nu a fost nici ieftin, e adevărat, dar nici foarte scump și nu am întâlnit nici oameni necivilizați sau hoți. Ei bine, uite că i-am întâlnit în Spania, unde mă așteptam mai puțin la asta.

Primul șoc a fost când am făcut formalitățile la hotel, odată ajunși acolo. Deși noi am plătit totul în avans din martie, ni s-a spus că toate prețurile s-au modificat și ne-au cerut bani în plus.

Și nu a fost vorba de o sumă tocmai mică, ci de 280 de euro. Atunci am simțit prima dată că îmi bagă mâna în buzunar. Strâmtorat de situație și la rugămințile prietenei mele, care se intimidase, am plătit acei bani.

Ne-am gândit și că nu putem scoate banii plătiți deja de la ei sau că și dacă o să-i restituie, o vor face peste nu știu cât timp, iar noi eram deja acolo și ar fi fost complicat să ne căutăm alt hotel.

Poate nici nu găseam locuri, poate nici nu ne-ar fi ajuns banii, pentru că deși aveam bani la noi, nu ne gândisem să plătim de două ori hotelul, pentru cazare”, a povestit acesta pentru .

Turist român, simțit jefuit pe litoralul din Spania

„Nu mi-a venit să cred când un Pedro din ăsta obraznic a venit să îmi ceară bani pe plajă că îi folosesc șezlongurile. I-am spus că sunt cazat la hotel și că e o facilitate inclusă în preț, dar individul nu înțelegea bine engleza sau se făcea că nu pricepe.

A fost a doua oară când am simțit că îmi bagă mâna în buzunar, dar de data asta nu am mai făcut nicio concesie. L-am luat de braț și am vrut să-l duc la colegii săi de la hotel, însă a refuzat.

A dat din mână ca și cum ne-ar face un favor mare și ne-a lăsat în pace, dar toată treaba asta mi-a lăsat un gust amar.

Sigur nu mă mai întorc în Spania. Am auzit tot felul de povești despre hotelurile din România, dar mie nu mi s-a întâmplat niciodată ceva aiurea aici, în țară. Uite că mi s-a întâmplat în Spania. Și nu oriunde, ci la Lloret de Mar, stațiune de top la ei”, a adăugat acesta, complet dezamăgit de vacanța sa.