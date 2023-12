Experiența unei românce cu programul Work&Travel: „Viața în SUA nu e deloc roz”

Plecatul pe alt continent prin programul Work&Travel cere îndrăzneală şi un simţ de responsabilitate sănătos faţă de muncă.

În ultimii ani, sute de studenţi din Iaşi au plecat şi au trăit tot felul de experienţe în diverse locuri din SUA.

Ziarul de Iaşi a vorbit pe larg cu o astfel de tânără. Iolanda, masterandă la „Arte”, a avut o experienţă aparte.

Iolanda P., o tânără în vârstă de 25 de ani din Iaşi, masterandă la Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi (UNAGE), a lucrat 4 luni în Ocean City, Maryland.

“Anul trecut am muncit 4 luni în Ocean City, Maryland, iar în ultima săptămâna am vizitat foarte mult. Am avut două joburi şi am câştigat, fără să pun cheltuielile, cam 10.000 de dolari!

Am locuit cu încă 9 români şi o sârboaică! Mi-a plăcut foarte mult oraşul, pentru că practic peste stradă de unde locuiam ajungeam la primul job şi la plajă. În zilele libere practic doar traversam şi stăteam la plajă, aveam timp şi să mă relaxez”, a declarat aceasta.

În timpul sezonului în care a muncit şi câte 15 ore ca menajeră şi lucrătoare într-o spălătorie, ieşeanca a realizat că America nu e doar roz.

Cât de mult a muncit, pe