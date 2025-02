Explicațiile halucinante date de femeia care și-a băgat copilul într-o cadă cu zăpadă: „Bine, noi suntem obișnuiți să plângă așa…”

Femeia care și-a băgat copilașul îmbrăcat sumar într-o cădiță cu zăpadă, în timp ce tatăl filma, pentru a-l „face spartan” spune că nu și-a pus băiatul în pericol, ci doar a făcut „o stimulare a imunității”. Pe o filmare se aude cum ambii râd, în vreme ce copilul zbiară efectiv de frică și durere. Clipul, postat chiar de ei, a fost intens distribuit, părinții de internauți. Protecția Copilului s-a autosesizat.

Ce spune femeia care și-a băgat copilul în zăpadă

„Am făcut acest lucru pentru o stimulare a imunității. Voi ați văzut cât a durat videoclipul? 24 de secunde. Nu putea face șoc hipotermic”, a spus femeia într-o discuție cu urmăritorii săi, care a durat circa o oră.

Ea a mai susținut că băiatul a alunecat în zăpadă, nu l-a băgat ea, și că l-a scos când a văzut că, într-adevăr, plânge prea tare. Femeia a precizat apoi că ea și soțul sunt obișnuiți, căci copilul mai obișnuiește să plângă așa.

„Mai dau o dată, poate n-ați înțeles: deci eu l-am pus, el a alunecat și a căzut în fund. Apoi, când am văzut că a căzut, automat l-am ridicat, că normal, asta face orice mamă, îl ridică, că să nu se sperie prea tare. L-am ridicat, i-am dat puțin cu zăpadă ca să se obișnuiască și l-am mai pus puțin pe zăpadă, pe zăpadă. Și apoi, când am văzut că începe să plângă, într-adevăr, prea tare, l-am scos. L-am scos, da? Am vrut să mai iau zăpadă, m-am răzgândit, plângea prea tare. Eu am scos copilul, da? Se vede?

Bine, noi suntem obișnuiți să plângă așa… plânge așa uneori și la masă, când nu vrea ceva începe să trântească și face o grămadă de chestii dacă nu vrea să mănânce”, a mai susținut femeia, potrivit

Protecția Copilului s-a autosesizat

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a anunțat că s-a autosesizat și va cere sprijinul și altor instituții.

„Ulterior, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va contacta părinții pentru a le comunica în mod clar obligațiile pe care le au în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor acestora și protejarea lor împotriva oricăror situații care le-ar putea pune sănătatea sau viața în pericol.

Atragem atenția că expunerea copiilor, în mod voluntar, la situații periculoase, precum cele generate de temperaturile extreme, așa cum este cazul în imaginile menționate, reprezintă o gravă încălcare a drepturilor acelor copii”, a mai transmis ANPDCA.