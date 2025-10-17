Explozie în Capitală. Explozia violentă din cartierul Rahova a făcut mai multe victime. Acum, autoritățile încearcă să salveze cât mai multe persoane. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a făcut apel la cetățeni să evite zona respectivă pentru propria siguranță.

Ce spune Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că trei persoane rănite în explozia care a avut loc vineri dimineață în Sectorul 5 au suferit arsuri severe, conform Agerpres.

„Sunt 13 pacienți internați în spitale. Trei la Floreasca, cu politraumatisme severe, cu vârste între 56 și 86 de ani, doi pacienți la Bagdasar, din care unul în vârstă de 78 de ani, cu arsuri severe. În momentul de față este echilibrat medical și hemodinamic”, a spus Rogobete, la Antena 3 CNN.

„Șase pacienți sunt la Spitalul Universitar, din care unul intubat, cu arsuri severe, pentru care, după echilibrare, dacă statusul medical o permite, se va cere transfer în străinătate. Doi copii – la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 15 și 17 ani, dintre care unul este în stare critică. Trei victime decedate. Un pacient a refuzat internarea la Spitalul Bagdasar Arseni și a plecat acasă”, a adăugat.

„Dacă se găsesc victime suplimentare la fața locului putem extinde acest disponibil. Încă funcționăm sub Plan alb de urgență. Acesta va fi dezactivat când căutările de la fața locului încetează. (…) Resursele umane au fost mobilizate conform protocolului Planului alb”, a mai precizat ministrul.

„O explozie serioasă”

Raed Arafat, sosit la fața locului, a anunțat că bilanțul este „în creștere” și că forțele de intervenție acționează în condiții extrem de riscante.

„A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc, clădirea fiind în formă de U. Una dintre fațade a fost afectată semnificativ, cu răniți și persoane duse la spital”, a explicat Arafat.

Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat imediat, iar în zonă au fost mobilizate echipaje de pompieri, SMURD, ambulanțe și unități de căutare-salvare.

„Este o operațiune foarte riscantă, având în vedere că experții de la Institutul de Stat în Construcții au dat deja primul verdict: blocul are risc de colaps. Din acest motiv, a fost evacuat total de pompieri. Zona din jur este închisă, iar accesul este limitat”, a mai informat Arafat.

„Nu riscați”

Raed Arafat face apel la cetățeni și îi îndrumă să stea departe de zona afectată. Blocul are risc de colaps. Tragediile se pot întâmpla în câteva secunde, așadar este mai bine să evităm asemenea riscuri.

„Rugămintea noastră este să nu riscați să intrați în bloc, să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde, iar persoanele care se află acolo devin victime. Aceasta este decizia experților și trebuie respectată”, a transmis șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.