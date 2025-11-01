B1 Inregistrari!
Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit

Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit

Adrian Teampău
01 nov. 2025, 21:18
Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit
Explozie la Dej Sursa foto: ISU Cluj
Cuprins
  1. Explozie urmată de incendiu la Dej
  2. Deflagrație și într-un bloc din Timișoara

O explozie puternică s-a produs, în jurul orei 19:30, la o locuință de pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, județul Cluj. Deflagația a fost urmată de un incendiu puternic.

Explozie urmată de incendiu la Dej

Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej intervin pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej. Aici s-a produs o explozie, urmată de un incendiu puternic, la o casă de locuit. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Cluj, o persoană a murit deoarece nu a reușit să iasă la timp din casă.

La locul tragediei au fost trimise trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj SAJ cu medic. Pompierii au găsit sub dărâmături cadavrul bărbatului, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a fost predat echipajului SAJ. Salvatorii continuă căutările pentru a se asigura că nu există şi alte victime.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu. Din primele informații, o persoană nu ar fi reușit să iasă singură afară. Astfel, pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă. Au fost trimise la fața locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic”, a transmis ISU CLUJ.

Potrivit martorilor, explozia s-a simțit de la o distanță considerabilă. Din primele estimări, casa a fost distrusă aproape în totalitate. Țeava de alimentare cu gaze a locuinței a fost ruptă, iar alimentarea a fost întreruptă de firma de distribuție.

Deflagrație și într-un bloc din Timișoara

O altă explozie s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie, și într-un bloc de locuințe din Timișoara. Deflagrația s-a produs în jurul orei 12, iar aproximativ 60 de persoane au fost evacuate. Un bărbat a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului și a fost transportat la spital.

„Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunțați despre producerea unui incendiu izbucnit la un apartament în Timișoara, pe Strada Cerna. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere cu apa și spumă, o autoscară mecanică și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic”, au transmis autoritățile.

Potrivit sursei citate, la sosirea pompierilor s-a constatat că un incendiu a izbucnit într-un apartament din cauza exploziei. Deflagrația s-a produs din cauza unor scurgeri de gaze. Cercetările sunt continuate de oamenii legii pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. De menționat că structura de rezistență a clădirii nu a avut de suferit, astfel că localnicii s-au putut întoarce în propriile apartamente.

„Incendiul este lichidat. Structura de rezistență a imobilului nu este afectată. În urma evenimentului a rezultat o victimă ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conștientă și cooperantă”, a transmis ISU Timiș.

