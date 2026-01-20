B1 Inregistrari!
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori"

Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”

Selen Osmanoglu
20 ian. 2026, 15:20
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Case fără calorifere, o realitate în sudul Spaniei
  2. „Afară e soare, în casă îngheți”
  3. Facturi de sute de euro la curent
  4. Reacțiile internauților: „Malaga nu e toată Spania”

O româncă stabilită în Spania, în orașul Malaga, a atras atenția pe rețelele sociale asupra unei probleme mai puțin cunoscute: lipsa sistemelor de încălzire din multe locuințe din sudul țării. Cu toate că iernile par blânde la exterior, frigul din apartamente îi obligă pe oameni să apeleze la soluții costisitoare, iar facturile la curent pot ajunge la sume impresionante.

Case fără calorifere, o realitate în sudul Spaniei

În regiunile de coastă și în sudul Spaniei, precum Andaluzia, Murcia sau Comunitatea Valenciană, multe locuințe nu sunt dotate cu sisteme de încălzire. Motivul este simplu: temperaturile scăzute durează, de regulă, doar câteva săptămâni pe an, iar dezvoltatorii nu au considerat necesară instalarea caloriferelor, scrie Click.

Situația diferă însă de la o zonă la alta. În Madrid sau în regiunile nordice, unde iernile sunt mai aspre, majoritatea locuințelor au centrale și sisteme de încălzire funcționale.

„Afară e soare, în casă îngheți”

Românca stabilită în Malaga spune că, deși afară temperaturile sunt relativ plăcute, în interior frigul devine greu de suportat. Singura soluție rămâne folosirea caloriferelor electrice și a aerului condiționat, ceea ce duce la costuri foarte mari.

„Locuințele din Spania nu au calorifere, iar iarna te încălzești cum poți și cu siguranță o să simți la buzunar. Noi locuim în Malaga și în sezonul rece sunt cam 15 grade afară, cu mult soare.

Când ieși din casă, pui o geacă subțire pe tine și poți să stai liniștit la terasă și să bei un suc. Dar în apartament e un frig de mori. Noi ne încălzim cu calorifere electrice și aerul condiționat. Dar nu e nici pe departe suficient de cald pentru mine”, spune românca într-o postare făcută pe TikTok.

Facturi de sute de euro la curent

Utilizarea intensivă a aparatelor electrice se reflectă direct în facturi. În decembrie 2025, românca a plătit 280 de euro pentru energie electrică, iar în luna ianuarie suma a crescut la aproximativ 400 de euro.

Experiența ei a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar femeia i-a întrebat pe alți români stabiliți în Spania ce soluții folosesc pentru a se încălzi pe timp de iarnă.

Reacțiile internauților: „Malaga nu e toată Spania”

Unii români au criticat însă generalizarea situației și au subliniat că nu toate locuințele din Spania se confruntă cu aceeași problemă.

„Greșit spus «locuințele din Spania», Málaga nu înseamnă toată Spania. În zona unde locuiesc eu toate casele și apartamentele au calorifere și centrale instalate. Și ca răspuns la întrebarea ta, eu am centrală pe peleți”, a comentat un internaut.

