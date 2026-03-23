Trei false vrăjitoare au fost reținute de din municipiul Craiova, după ce au înșelat o femeie cu aproape 10.000 de euro. Cele trei i-au promis că o vor ajuta să-și rezolve o seamă de probleme personale.

False vrăjitoare reținute de autorități

Polițiștii din Craiova au reținut trei femei pentru , după ce au păcălit o femeie cu aproape 10.000 de euro, în schimbul unor servicii de magie. Cele trei false vrăjitoare susțineau că o pot ajuta să-și rezolve problemele personale, prin vrăji și ritualuri magice. Ele au fost reținute pentru 24 de ore, după ce polițiștii au descins, duminică, 22 martie la domiciliile lor pentru percheziții.

Ancheta a început încă din luna februarie când victima, dându-și seama că a fost păcălită, a depus o plângere penală. Ea a afirmat că trei persoane necunoscute au determinat-o să le dea mai multe sume de bani, în valoare totală de de 91.400 lei, aproximativ 10.000 de euro.

În schimbul acestor bani, cele trei au păcălit-o spunându-i că o pot ajuta să-și rezolve problemele prin .

Se pare că vrăjile nu au dat rezultate, iar problemele femeii au continuat. Drept urmare, a căutat să-și recupereze banii apelând la autoritățile statului. În urma verificărilor au fost descoperite cele trei suspecte, cu vârste cuprinse între 29 și 71 de ani. Potrivit IPJ Dolj, ele au fost puse sub acuzare pentru înșelăciune.

Percheziții domiciliare la suspecte

În acest caz, polițiștii au făcut duminică cinci percheziții domiciliare în județele Dolj, Prahova și în municipiul București, la cele trei false vrăjitoare.

În urma perchezițiilor, din locuințele respective au fost ridicate bunuri și obiecte folosite în practicarea ritualurilor oculte. De asemenea, anchetatorii au ridicat mijloace de stocare, bani, precum și alte mijloace de probă.

Cele trei femei au fost reținute și încarcerate în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean ( )Dolj.

Urmează ca procurorii să stabilească dacă vor propune arestarea preventivă sau vor lua alte măsuri de prevenție împotriva lor.

.