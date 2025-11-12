ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc

Klaus Iohannis s-ar putea trezi cu sechestru chiar pe casa în care locuiește. ANAF a decis să pună sechestru pe casa unde stă fosta familize prezidențială.

ANAF, sechestru pe casa lui Iohannis pentru un milion de euro

Klaus Iohannis are datorii de un milion de euro la Fisc și nu pare să aibă de unde da banii sau nu vrea să îi dea. Datoria vine din chiriile încasate ilegal pe imobilul pe care familia Iohannis l-a achiziționat tot ilegal și i-a fost confiscat de stat.

Iohannis pare că s-a bazat pe faptul că ANAF se va mulțumi cu imobilul confiscat și scapă de orice altă plăți. Fiscul a descoperit însă că acea casă nu acoperă mai nimic din datoriile pe care fostul președinte le are la stat.

Clădirea confiscată de stat necesită reparații capitale, după ani de nefolosință. Pe pereți sunt vizibile infiltrații de apă, iar tencuiala este grav afectată, potrivit unor surse citate de Antena3.

De altfel, șeful ANAF a declarat că imobilul este în stare proastă și nu poate fi valorificat astfel încât să acopere datoriile lui Klaus Iohannis.

” În interiorul imobilului colegii noștri au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradarePână la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar de plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat.”, a declarat șeful ANAF,

Povestea casei confiscate de ANAF

Casa din centrul Sibiului a fost revendicată după 1989 de Nicolae Baștea, care, ulterior, a vândut jumătate din proprietate soților Klaus și Carmen Iohannis pentru doar 3.200 de dolari. Investigațiile ulterioare au arătat că testamentul prezentat era fals, conținând două tipuri diferite de scris, iar Baștea nu era nepotul direct al fostului proprietar Eliseu Ghenea, ci rudă prin alianță.

În urmă cu trei ani, statul român a câștigat definitiv procesul privind imobilul. Cu toate acestea, ANAF nu a cerut la timp desființarea certificatului de moștenitor prin care văduva lui Baștea, Rodica Baștea, preluase jumătatea rămasă a casei. Cererea depusă târziu a fost respinsă ca perimată, întârziind recuperarea prejudiciului.

Imobilul a fost închiriat timp de 17 ani către Raiffeisen Bank, perioadă în care familia Iohannis ar fi încasat între 260.000 și 320.000 de euro. În 2022, Fiscul a deschis o nouă acțiune, invocând falsul și frauda constatate anterior. Cu penalități și dobânzi, suma ce trebuie recuperată a ajuns aproape de 1 milion de euro.