O realizată de GrowFit Health (nu este o instituție medicală profesională) a prezentat care sunt schimbările care au loc în în timp, dacă renunțăm la zahăr.

În primele două zile, se spune că „glicemia începe să se stabilizeze” și experimentăm „mai puține căderi de energie sau creșteri bruște”, conform .

După trei zile, s-ar putea să simțim că pofta de zahăr. Cu toate acestea, experții spun că, dacă reușim să rezistăm, aceste pofte vor slăbi și vor dispărea în cele din urmă.

Healthline scrie că starea noastră de spirit poate fi afectată negativ din cauza reducerii eliberării de dopamină, anxietății, modificărilor tiparelor de somn, dificultății de concentrare și poftei crescute de carbohidrați, inclusiv a alimentelor zaharoase.

Am putea avea și dureri de cap, amețeli, greață și oboseală – de aceea, pentru unele persoane poate fi util să renunțe treptat la zahăr, în loc să o facă brusc.

După șapte zile, se spune că papilele gustative suferă o „resetare”.

„Papilele gustative devin sensibile la arome subtile”, susține simularea, „și vei descoperi că fructele au un gust mai dulce”.

După zece zile, se spune că energia ne va „crește brusc”, iar „căderile de zahăr” vor dispărea.

De menționat este că dacă ne dorim astfel de schimbă este foarte important să ne consultăm cu un medic.