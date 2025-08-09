B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ce se întâmplă în organism dacă renunți timp de două săptămâni la zahăr

Selen Osmanoglu
09 aug. 2025, 13:27
Sursa foto: jcomp/Freepik

O simulare realizată de GrowFit Health (nu este o instituție medicală profesională) a prezentat care sunt schimbările care au loc în organism în timp, dacă renunțăm la zahăr.

Cuprins

  • Ce se întâmplă în primele zile
  • După șapte zile

Ce se întâmplă în primele zile

În primele două zile, se spune că „glicemia începe să se stabilizeze” și experimentăm „mai puține căderi de energie sau creșteri bruște”, conform Adevărul.

După trei zile, s-ar putea să simțim că pofta de zahăr. Cu toate acestea, experții spun că, dacă reușim să rezistăm, aceste pofte vor slăbi și vor dispărea în cele din urmă.

Healthline scrie că starea noastră de spirit poate fi afectată negativ din cauza reducerii eliberării de dopamină, anxietății, modificărilor tiparelor de somn, dificultății de concentrare și poftei crescute de carbohidrați, inclusiv a alimentelor zaharoase.

Am putea avea și dureri de cap, amețeli, greață și oboseală – de aceea, pentru unele persoane poate fi util să renunțe treptat la zahăr, în loc să o facă brusc.

După șapte zile

După șapte zile, se spune că papilele gustative suferă o „resetare”.

„Papilele gustative devin sensibile la arome subtile”, susține simularea, „și vei descoperi că fructele au un gust mai dulce”.

După zece zile, se spune că energia ne va „crește brusc”, iar „căderile de zahăr” vor dispărea.

De menționat este că dacă ne dorim astfel de schimbă este foarte important să ne consultăm cu un medic.

