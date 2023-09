Farmacistul traficant de droguri de mare risc aproviziona și dealerii de la festivaluri. Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, despre cât de periculos e faptul că medicamentele vândute erau expirate (VIDEO)

În cadrul emisiunii Politica Zilei, prezentată de Ioana Constantin, Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, a vorbit și despre subiectul cu farmacistul arestat pentru că vindea pastile expirate către dealeri. Acestea ajungeau mai departe la concerte, evenimente, la festivaluri. Acest farmacist colecta medicamentele expirate dintr-un mare lanț de farmacii din România și le revindea mai departe către dealeri. Este vorba despre niște droguri deosebit de periculoase. Individul a fost dat în vileag chiar de un colaborator.

Dragoș Damian:“Se poate spune orice despre industria farmaceutică, dar este extrem de reglementată. Astfel de lucruri nu se întâmplă, de fapt, niciodată dacă nu există în spate o rețea, să zicem, și vestea bună în cazul medicamentelor este că, pe lângă data de expirare și lotul din care fac parte, fiecare medicament are inscripționat pe fiecare cutie un identificator unic de 9 cifre. Era acel proiect de serializare. Lumea a mai vorbit despre el, fiecare cu identificatorul unic, astfel încât să poată urmări de la producător și până la pacient traseul pe care îl are acest medicament, astfel încât, în mod normal, acum expirate sau nu aceste medicamente (eu înclin să spun medicamente, nu droguri) sunt totuși medicamente, se poate depista de unde au plecat, unde au ajuns, cine le-a luat, cine le-a manipulat, cine le-a vândut și așa mai departe. Există o legislație nouă în vigoare, în primul rând, spitalele – medicamentele expirate le distrug ele, au obligația de incinerare, iar acum mai există o legislație nouă care spune că medicamentele sunt deșeuri periculoase și cele expirate trebuie să fie duse…. singura posibilitate de a obține date este această trasabilitat,e se ia acel cod unic. Se verifică de către organizația care are competențe și se va ști exact de unde a plecat și de unde a venit, care este producătorul, care este lanțul de distribuție și așa mai departe. Asta este o calitate pe care doar medicamentele o au, de a se putea identifica cutia de unde a ajuns”

Ioana Constantin: „Cât de periculos e că erau medicamente expirate, cele pe care le vindea?”

“Depinde de medicamente. Fiecare producător are o durată de expirare în funcție de studiile pe care le are la dispoziție ca să fabrice acel medicament. Dacă de exemplu medicamentul este o zi după data de expirare, câteva luni, poate avea același efect. Are același efect terapeutic”, a mai spus Dragoș Damian.