Fată de 13 ani, internată în spital după ce a fost bătută crunt de trei adolescente într-un parc din București: „Băieții făcuseră cerc în jurul lor și fetele o băteau”

O fată de 13 ani a fost bătută de trei adolescente de vârste apropiate, vineri, într-un parc din București, și a fost internată de urgență în Spitalul Grigore Alexandrescu, cu nasul spart și alte răni pe corp, potrivit .

„Băieții făcuseră cerc în jurul lor și fetele o băteau”, spune mama victimei

Fata de 13 ani ar fi fost ademenită de o prietenă, care o chemase la joacă, dar odată ajunsă în parc a fost înconjurată de trei adolescente. După ce a fost bătută, victima a sunat-o plângând pe mama sa, care este asistentă medicală la Ambulanță și i-a acordat îngrijiri medicale.

De altfel, copleșită de cele întâmplate, mama fetei a avut și ea nevoie de îngrijiri medicale.

„Cum am putut… I-am toaletat plăgile, am pansat-o și am adus-o într-o cameră de gardă de spital de urgență. Nu știu ce ceartă au avut, nu am investigat, nu am avut timp, au scos-o din casă ca să o prindă în parc. Erau cel puțin 20 de copii, băieții făcuseră cerc în jurul lor și fetele o băteau. Au pus-o în genunchi, să o umilească și să le pupe mâinile, un copil de 13 ani, cu ce traumă poate rămâne?”, a povestit femeia.

Incidentul a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale de adolescentele care ar fi continuat să le amenințe pe victimă și pe mama ei.

„Au târât-o pe jos, în genunchi, i-au dat apă să bea, că leșina copilul pe stradă, i-au pus gheață, starea psihică a copilului meu este la pământ, nu mai vrea să stea singură în casă, eu am primit telefoane de amenințare că vor veni și ne vor tăia”, a mai spus mama fetei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, iar părinții fetelor care au bătut-o pe fata de 13 ani au fost chemați la secție. DGASPC ar urma să deschidă la rândul său o anchetă socială întrucât este vorba tot despre minore.