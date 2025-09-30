Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați specialiști în nutriție din țara noastră. În postările sale de pe rețelele de socializare, aceasta vorbește despre probleme frecvente care produc dezechilibre în alimentație și organism. De asemenea, Mihaela Bilic are grijă să demonteze mituri despre ce înseamnă un regim alimentar echilibrat, iar în cea mai recentă postare a ei, a dezvăluit care sunt două feluri de mâncare ideale pentru persoanele care își doresc să piardă câteva kilograme.

Ce feluri de mâncare recomandă Mihaela Bilic în timpul curelor de slăbire

Supele și ciorbele nu sunt doar extrem de sănătoase și delicioase, ci și foarte sățioase. Această calitate a lor le face adevărate aliate ale persoanelor care luptă împotriva kilogramelor în plus. Potrivit Mihaelei Bilic, mâncate la prânz sau cină, supele și ciorbele sunt adevărate preparate-minune, care, în ciuda aportului mic de calorii, amână apariția senzației de foame și cu 3-4 ore.

„Întrebarea zilei: supă sau ciorbă?

Și una și alta și la prânz și seara!!

Nu există un produs mai echilibrat nutrițional, care să țină stomacul plin timp îndelungat. Se numește «paradoxul supei»- timp de 3-4 ore te simți sătul, deci ciorba/supa ca fel unic la o masă este meniul ideal în cura de slăbire”, a scris Mihaela Bilic pe .

Ce beneficii au supele și ciorbele

Supele și ciorbele sunt recomandate persoanelor care țin cure de slăbire datorită mai multor proprietăți pe care le au. Printre acestea se numără puține și faptul că grăsimile pot fi îndepărtate cu ușurință, în timpul procesului de gătire.

„Supa înseamnă multă apă, iar grăsimea iese la suprafață și poate fi îndepărtată. O supă are doar jumătate din caloriile unui preparat de felul 2. Substanță uscată nu depășește mărimea unui pumn, deci nu contează dacă are găluște, tăiței sau cartofi, tot dietetică rămâne!

Cu supă/ciorbă nu greșiți niciodată- hidratează și încălzește, hrănește și satură”, a încheiat Mihaela Bilic postarea.