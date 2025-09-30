B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Felurile de mâncare perfecte pentru persoanele care vor să slăbească. Mihaela Bilic: „Timp de 3-4 ore te simți sătul”

Felurile de mâncare perfecte pentru persoanele care vor să slăbească. Mihaela Bilic: „Timp de 3-4 ore te simți sătul”

B1.ro
30 sept. 2025, 19:27
Felurile de mâncare perfecte pentru persoanele care vor să slăbească. Mihaela Bilic: „Timp de 3-4 ore te simți sătul”
Sursa Foto: Facebook/ Mihaela Bilic

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați specialiști în nutriție din țara noastră. În postările sale de pe rețelele de socializare, aceasta vorbește despre probleme frecvente care produc dezechilibre în alimentație și organism. De asemenea, Mihaela Bilic are grijă să demonteze mituri despre ce înseamnă un regim alimentar echilibrat, iar în cea mai recentă postare a ei, a dezvăluit care sunt două feluri de mâncare ideale pentru persoanele care își doresc să piardă câteva kilograme.

 

 

Ce feluri de mâncare recomandă Mihaela Bilic în timpul curelor de slăbire

Supele și ciorbele nu sunt doar extrem de sănătoase și delicioase, ci și foarte sățioase. Această calitate a lor le face adevărate aliate ale persoanelor care luptă împotriva kilogramelor în plus. Potrivit Mihaelei Bilic, mâncate la prânz sau cină, supele și ciorbele sunt adevărate preparate-minune, care, în ciuda aportului mic de calorii, amână apariția senzației de foame și cu 3-4 ore.

„Întrebarea zilei: supă sau ciorbă?

Și una și alta și la prânz și seara!!

Nu există un produs mai echilibrat nutrițional, care să țină stomacul plin timp îndelungat. Se numește «paradoxul supei»- timp de 3-4 ore te simți sătul, deci ciorba/supa ca fel unic la o masă este meniul ideal în cura de slăbire”, a scris Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

Ce beneficii au supele și ciorbele

Supele și ciorbele sunt recomandate persoanelor care țin cure de slăbire datorită mai multor proprietăți pe care le au. Printre acestea se numără caloriile puține și faptul că grăsimile pot fi îndepărtate cu ușurință, în timpul procesului de gătire.

„Supa înseamnă multă apă, iar grăsimea iese la suprafață și poate fi îndepărtată. O supă are doar jumătate din caloriile unui preparat de felul 2. Substanță uscată nu depășește mărimea unui pumn, deci nu contează dacă are găluște, tăiței sau cartofi, tot dietetică rămâne!

Cu supă/ciorbă nu greșiți niciodată- hidratează și încălzește, hrănește și satură”, a încheiat Mihaela Bilic postarea.

View this post on Instagram

A post shared by Mihaela Bilic (@doctorbilic)

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tu poți să rezolvi acest test de inteligență, în doar 10 secunde? Puține persoane au găsit așa rapid diferențele (FOTO)
Eveniment
Tu poți să rezolvi acest test de inteligență, în doar 10 secunde? Puține persoane au găsit așa rapid diferențele (FOTO)
Circulația feroviară pe ruta Constanța – Mangalia, suspendată. Ce alternativă au călătorii până la finalizarea lucrărilor
Eveniment
Circulația feroviară pe ruta Constanța – Mangalia, suspendată. Ce alternativă au călătorii până la finalizarea lucrărilor
Alimentele care contribuie la un sistem imunitar puternic. Ce trebuie să mâncăm pentru a ne ține departe de răceli
Eveniment
Alimentele care contribuie la un sistem imunitar puternic. Ce trebuie să mâncăm pentru a ne ține departe de răceli
Copii terorizați de educatoare și asistentă, într-o creșă din Arad. Înregistrări șocante: „Dacă faci pe tine, mănânci ciocolată maro”
Eveniment
Copii terorizați de educatoare și asistentă, într-o creșă din Arad. Înregistrări șocante: „Dacă faci pe tine, mănânci ciocolată maro”
Brățări și ceasuri pentru bărbați în mixuri de culori și texturi: cum să nu dai greș
Eveniment
Brățări și ceasuri pentru bărbați în mixuri de culori și texturi: cum să nu dai greș
Nicușor Dan, gafă la ceremonia oficială de la Timișoara. Președintele a încurcat protocolul (VIDEO)
Eveniment
Nicușor Dan, gafă la ceremonia oficială de la Timișoara. Președintele a încurcat protocolul (VIDEO)
Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
Eveniment
Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
Eveniment
Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
Newsweek: Vești bune! Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Eveniment
Newsweek: Vești bune! Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Ajutor de la stat pentru milioane de pensionari. Ministrul Muncii a confirmat informația. Când intră banii
Eveniment
Ajutor de la stat pentru milioane de pensionari. Ministrul Muncii a confirmat informația. Când intră banii
Ultima oră
19:59 - Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
19:36 - Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
19:28 - Tu poți să rezolvi acest test de inteligență, în doar 10 secunde? Puține persoane au găsit așa rapid diferențele (FOTO)
19:21 - Circulația feroviară pe ruta Constanța – Mangalia, suspendată. Ce alternativă au călătorii până la finalizarea lucrărilor
18:59 - A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
18:49 - Secretarul american al Apărării declară război generalilor grași: „Nu ne reprezintă”. La ce noi teste vor fi supuși soldații
18:48 - Ion Țiriac are un teren imens în Africa. Și Gigi Becali are pământ acolo, dar dintr-un alt motiv. „Vezi oamenii acolo trăind în urmă cu o sută de ani”
18:30 - Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!
18:27 - Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
18:26 - Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)