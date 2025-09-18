B1 Inregistrari!
Cristina Ich, reacție acidă pe rețelele de socializare: „Cine ești tu să-mi spui tu pe cine să plac?”. Ce a transmis influencerița

Elena Boruz
18 sept. 2025, 13:32
Cristina Ich, reacție acidă pe rețelele de socializare: „Cine ești tu să-mi spui tu pe cine să plac?”. Ce a transmis influencerița
Cristina Ich. Sursa foto: Captură video - Radu Tibulca / YouTube
Cristina Ich, una dintre cele mai active prezențe din mediul online, a oferit o reacție acidă, după ce internauții au scos-o din sărite. Influencerița nu s-a mai abținut și a dat cărțile pe față!

Cristina Ich este de foarte mulți ai în atenția publicului și nu de puține ori a fost criticată. Deși sunt oameni care o apreciază și pentru care servește drept model, sunt și persoane care o „pun la zid” ori de câte ori au ocazia.

Ce a supărat-o pe Cristina Ich

Cristina a avut o reacție destul de dură la adresa internauților, după ce aceștia au criticat-o pentru că și-a spus public părerea despre o persoană. Mai exact, a declarat că apreciază pe cineva cunoscut, iar mesajele răutăcioase nu au întârziat să apară.

Astfel, femeia nu a mai răbdat și le-a transmis un mesaj tuturor răutăcioșilor. „Vezi-ți de viața ta!”, este îndemnul influenceriței, care a fost „judecată„ de urmăritorii de pe Instagram.

„E absolut fascinant că în 2025 încă nu poți să spui că-ți place de cineva, că imediat sar unii de parcă le-ai stricat ziua. Da cine ești tu să-mi spui tu pe cine să plac? Ai auzit de dreptul la liberă exprimare? Sau încă trăiești în comunism? Pentru unii, singura voastră bibliotecă e TikTok și Insta, dar vorbiți cu convingeri de beton. Și normal, nu poți să-i contrazici că așa e când neuronul e specie pe care de dispariție. Dacă mie îmi place de X, Y, Gheorghe sau Costel, ce treabă ai tu? Vezi-ți de viața ta, că nu ți se taie ție din salariu pentru că îmi place mie de cineva”, a fost mesajul transmis de Cristina Ich pe rețelele de socializare.

Cristina Ich: „Nu mai pot cu cinstitele astea de București”

Cristina a avut un mesaj pentru femeile care umblă prin zona de lux a Capitalei. Femeia le-a transmis că ea nu este o persoană sfântă, căci dacă era așa avea „icoană în biserică”.

Influencerița a spus că face lucrurile așa cum consideră că este mai bine pentru ea, iar ceea ce spun răutăcioși nu o afectează cu absolut nimic.

