Cristina Ich, una dintre cele mai active prezențe din mediul online, a oferit o reacție acidă, după ce internauții au scos-o din sărite. Influencerița nu s-a mai abținut și a dat cărțile pe față!
Cristina Ich este de foarte mulți ai în atenția publicului și nu de puține ori a fost criticată. Deși sunt oameni care o apreciază și pentru care servește drept model, sunt și persoane care o „pun la zid” ori de câte ori au ocazia.
Cristina a avut o reacție destul de dură la adresa internauților, după ce aceștia au criticat-o pentru că și-a spus public părerea despre o persoană. Mai exact, a declarat că apreciază pe cineva cunoscut, iar mesajele răutăcioase nu au întârziat să apară.
Astfel, femeia nu a mai răbdat și le-a transmis un mesaj tuturor răutăcioșilor. „Vezi-ți de viața ta!”, este îndemnul influenceriței, care a fost „judecată„ de urmăritorii de pe Instagram.
„E absolut fascinant că în 2025 încă nu poți să spui că-ți place de cineva, că imediat sar unii de parcă le-ai stricat ziua. Da cine ești tu să-mi spui tu pe cine să plac? Ai auzit de dreptul la liberă exprimare? Sau încă trăiești în comunism? Pentru unii, singura voastră bibliotecă e TikTok și Insta, dar vorbiți cu convingeri de beton. Și normal, nu poți să-i contrazici că așa e când neuronul e specie pe care de dispariție. Dacă mie îmi place de X, Y, Gheorghe sau Costel, ce treabă ai tu? Vezi-ți de viața ta, că nu ți se taie ție din salariu pentru că îmi place mie de cineva”, a fost mesajul transmis de Cristina Ich pe rețelele de socializare.
Cristina a avut un mesaj pentru femeile care umblă prin zona de lux a Capitalei. Femeia le-a transmis că ea nu este o persoană sfântă, căci dacă era așa avea „icoană în biserică”.
Influencerița a spus că face lucrurile așa cum consideră că este mai bine pentru ea, iar ceea ce spun răutăcioși nu o afectează cu absolut nimic.
„Eu nu mai pot cu cinstitele astea de București. Nu le poți pune la îndoială moralitatea, mai ales astea de prin Nordului. Moralitatea voastră nu poate fi pusă la îndoială măi fetelor. (…) Eu nu cer să fiu făcută gratis la păr sau unghii. Mai bine mor! (…) Dacă mă întrebați ce e corect în viață, de ce trebuie să fac eu lucrurile corect în viață? Lucrurile se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple. Nu îi spui inimii de cine te îndrăgostești în viață, și asta vorbesc în general, de cine-ți place, cu cine ai chimie, cu cine nu. Trebuie să faci lucrurile corect în viață. Fă-le tu! Nu sunt sfântă, umblu printre voi, sunt pe pământ. Dacă eram vreo sfântă aveam icoană în biserică. N-am, și nici nu o să am de acum încolo. Și eu fac lucrurile așa cum cred că e bine pentru mine, și nu pentru voi, și nici demonstrativ, nu-mi pasă. Asta-i tot!”, a spus Cristina Ich, conform spynews.