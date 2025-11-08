B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon

Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon

Ana Beatrice
08 nov. 2025, 23:10
Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon
Sursa Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda
Cuprins
  1. Cum s-a produs tragedia din Capitală
  2. Ce s-a întâmplat după impactul cumplit
  3. Ce spun autoritățile despre tragedie

Femeia care a fost electrocutată de un cablu al rețelei STB a murit la Spitalul Pantelimon. În vârstă de 69 de ani, ea fusese internată în stare critică de două zile, după incidentul din București.

Cum s-a produs tragedia din Capitală

Femeia de 69 de ani mergea joi, 6 noiembrie, pe marginea drumului, fără să bănuiască pericolul care o pândește. Un camion a depășit echipa STB aflată la intervenție și a agățat un cablu de oțel rămas întins pe carosabil.

Cablul s-a tensionat brusc, i-a lovit picioarele și a aruncat-o în aer, într-o scenă șocantă surprinsă de camere. Impactul a fost atât de violent, încât femeia a fost trântită la pământ și proiectată câțiva metri mai departe.

Ce s-a întâmplat după impactul cumplit

Martorii, șocați de scena violentă, au sunat disperați la 112 pentru a cere ajutorul medicilor. Echipajul SMURD a găsit femeia în stop cardio-respirator și a încercat să o readucă la viață. După minute lungi de luptă, victima a fost transportată la Spitalul Pantelimon, unde a intrat în comă profundă.

Camerele de supraveghere au surprins și un bărbat care cade pe refugiul de tramvai, dar soarta lui rămâne necunoscută.

Ce spun autoritățile despre tragedie

Reprezentanții STB susțin că, în timpul lucrărilor, tensiunea din rețea era oprită pentru siguranța echipei de intervenție, notează stirileprotv.ro.

Polițiștii trebuie însă să afle dacă zona fusese semnalizată corect și respecta toate normele de protecție.

Cablul agățat de camion era un fir torsadat din oțel, capabil să suporte greutăți de peste 3,5 tone. Ancheta a fost deschisă pentru vătămare corporală din culpă, iar testele au arătat că șoferul nu consumase alcool sau droguri.

