Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân – Prevenție, diagnostic și tratamente moderne prezentate de experți europeni de top

Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân – Prevenție, diagnostic și tratamente moderne prezentate de experți europeni de top

20 nov. 2025, 19:22
Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân – Prevenție, diagnostic și tratamente moderne prezentate de experți europeni de top

O femeie informată este mai protejată. Acesta motto-ul sub care se desfășoară un eveniment medical dedicat prevenției, diagnosticului și tratamentelor moderne pentru cancerul de sân.

Pe 27 Noiembrie 2025, la JW Marriott Grand Hotel București, se va desfășura un eveniment medical de referință dedicat prevenției, diagnosticului și tratamentelor moderne pentru cancerul de sân. Acest eveniment este organizat de premiqamed.ro (Spitalele Mavie Med), sfin.ro și  mediaconsulta.co.uk si va fi prezentat de Teodora Tompea, prezentatoare Digi24.

Mavie Med, un lanț de spitale austriece recunoscut pentru standardele sale ridicate și serviciile medicale de top, aduce în România unii dintre cei mai respectați specialiști europeni în ginecologie, oncologie și chirurgie minim invazivă.

Evenimentul este programată să se desfășoare pe 27 Noiembrie 2025, cu începere de la ora 10:00 și se va desfășura pe parcursul a trei ore. Locația de desfășurare este Hotel Marriott, Sala Constanța, București.

Descrierea evenimentului

Mulți se vor întreba de ce este bine să participe.

  • vei afla cele mai recente descoperiri medicale în domeniul ginecologiei si oncologiei ginecologice;
  • vei înțelege opțiunile moderne de tratament și vei primi informații direct de la experți internaționali;
  • vei descoperi cum arată spitalele și clinicile de elită din Austria, recunoscute pentru condiții și rezultate excepționale;
  • vei putea pune întrebări directe și vei discuta cu specialiști de renume;
  • vei avea ocazia de a câștiga un premiu exclusive.

Care vor fi speakerii care vor susține prelegeri

La evenimentul organizat pe 27 Noiembrie 2025, la JW Marriott Grand Hotel București vor vorbi speakeri de renume internațional. Conform programului est vorba despre:

  • Univ. Prof. Dr. Johannes Drach –Director Centrul Oncologic „Comprehensive Cancer Care Vienna”, specialist în medicină internă, hematologie și oncologie. Stagii de cercetare stiintifica la M.D. Anderson Cancer Center, Houston, USA, membru al Consiliului Societății Austriece de Hematologie și Oncologie. Publicatii a peste 120 de lucrări științifice, 200 de rezumate pentru prelegeri stiintifice;
  • Prof. Dr. Christian Kainz M.D.  – expert de renume european în ginecologie oncologică, Director Medical al Spitalului Privat Döbling Viena, Director al Departamentului de Obstetrică și Ginecologie la Vienna International Health Center și consilier medical principal al Mavie Group, membru al International Gynecologic Cancer Society și al Austrian Gynecologic Oncology Group, castigator al Alon Dembo Memorial Fellowship la Bayview Regional Cancer Center, Toronto, Canada si autor a peste 250 de publicații stiințifice;
  • Prof. Dr. Gheorghe Peltecu – medic primar obstetrică-ginecologie și profesor universitar la UMF „Carol Davila”, cu experiență internațională în centre precum Mayo Clinic și Memorial Sloan Kettering, primul membru român al Society of Pelvic Surgeons, cu peste 35 de ani de experiență în chirurgie ginecologică oncologică și laparoscopică;
  • OA Dr Heike Klepetko, PhD – medic specialist în chirurgie plastică și reconstructivă. Medic curant la Spitalul Privat Döbling Viena, specializată în reconstrucția sânului. Fellow al spitalelor universitare (Freiburg, Zürich, Tampere, Berlin) și membru al societăților medicale, în special al Societății Austriece de Senologie, Societății Austriece de Chirurgie Plastică, Reconstructivă și Estetică și al European Plastic Surgery Workshop.

Ce vor experimenta participanții

Ce vei experimenta:

  • Coffee & Networking – creează conexiuni cu participanți și specialiști;
  • Deschidere oficială prezentată de Teodora Tompea – prezentatoare la Digi24;
  • Prezentarea departamentului internațional al spitalelor – Sonja Fürnsinn și Patricia Fasching;
  • Panel interactiv cu întrebări și răspunsuri adresate experților;
  • Poți castiga 2 nopți la Ioana Hotels, Sinaia cu mic dejun inclus;
  • Intrarea este gratuită, locurile sunt limitate;
  • Înscrie-te acum și rezervă-ți locul la evenimentul anului în domeniul sănătății ginecologice!
  • Cu respect,
  • PremiQaMed by Mavie
