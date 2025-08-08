Clipe de groază pentru o femeie de 76 de ani, din Pitești. Femeia a devenit victima propriului soț, în vârstă de 77 de ani, în timp ce casa cuplului s-a transformat în martorul unei scene sângeroase. Din fericire, victima a reușit să sune la 112 după ajutor, iar acum se află în grija medicilor.

Cuprins:

Cum s-a ajuns la conflictul violent Ce afecțiune bănuiesc apropiații familiei că ar avea bărbatul

Cum s-a ajuns la conflictul violent

Totul a început cu o ceartă în cuplu. Conflictul verbal a degenerat rapid, iar bărbatul de 77 de ani a apucat un cuțit din bucătărie și și-a rănit soția în zona pieptului. Sângerând, femeia a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Un echipaj medical a intervenit la fața locului, iar victima a fost transportată de urgență spital, unde a beneficiat de îngrijiri de specialitate, relatează .

Când au ajuns la fața locului, polițiștii l-au găsit pe bărbat în sufrageria imobilului. Acesta a fost audiat și, cel mai probabil, urmează să fie cercetat pentru tentativă de .

Ce afecțiune bănuiesc apropiații familiei că ar avea bărbatul

Cei doi pensionari nu sunt la primul conflict de genul. Potrivit polițiștilor, anul trecut, femeia a obținut un ordin de protecție împotriva soțului ei. După cele trei luni în care a fost valabil ordinul de protecție, bărbatul s-a întors acasă.

Apropiații familiei mai spun și că este posibil ca bărbatul să sufere de o formă de demență. Acesta ar mai fi fost internat în .