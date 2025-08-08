B1 Inregistrari!
Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă

Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă

B1.ro
08 aug. 2025, 18:41
Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
Femeie de 76 de ani din Pitești, la spital după ce a fost înjunghiată de soț Sursă foto: Pixabay

Clipe de groază pentru o femeie de 76 de ani, din Pitești. Femeia a devenit victima propriului soț, în vârstă de 77 de ani, în timp ce casa cuplului s-a transformat în martorul unei scene sângeroase. Din fericire, victima a reușit să sune la 112 după ajutor, iar acum se află în grija medicilor.

 

Cuprins:

  1. Cum s-a ajuns la conflictul violent
  2. Ce afecțiune bănuiesc apropiații familiei că ar avea bărbatul

 

Cum s-a ajuns la conflictul violent

Totul a început cu o ceartă în cuplu. Conflictul verbal a degenerat rapid, iar bărbatul de 77 de ani a apucat un cuțit din bucătărie și și-a rănit soția în zona pieptului. Sângerând, femeia a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Un echipaj medical a intervenit la fața locului, iar victima a fost transportată de urgență spital, unde a beneficiat de îngrijiri de specialitate, relatează Știrile ProTV.

Când au ajuns la fața locului, polițiștii l-au găsit pe bărbat în sufrageria imobilului. Acesta a fost audiat și, cel mai probabil, urmează să fie cercetat pentru tentativă de omor.

Ce afecțiune bănuiesc apropiații familiei că ar avea bărbatul

Cei doi pensionari nu sunt la primul conflict de genul. Potrivit polițiștilor, anul trecut, femeia a obținut un ordin de protecție împotriva soțului ei. După cele trei luni în care a fost valabil ordinul de protecție, bărbatul s-a întors acasă.

Apropiații familiei mai spun și că este posibil ca bărbatul să sufere de o formă de demență. Acesta ar mai fi fost internat în spital.

Tags:
