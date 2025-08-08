România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile

România se află la loc de cinste în din Uniunea Europeană. Conform datelor publicate de Eurostat, în luna iulie România a înregistrat o creștere cu 5,8%, în ceea ce privește prețul chiriilor, comparativ cu luna iunie.

Astfel, majorarea chiriilor în țara noastră se află cu mult peste media Uniunii Europene, care în acest moment este de 2,3%.

Cuprins:

Cum este situația în alte țări din U.E.

Cât de mult a crescut cererea chiriilor în luna iulie, în România

În timp ce România se poate „lăuda” cu astfel de a prețurilor chiriilor, la polul opus întâlnim țări precum Spania (2,27%), Germania (2.01%), Italia (1,795) și Franța (0,86%). De asemenea pe lângă Franța, alte două state au înregistrat majorări sub 1%: Cipru (0,48%) și Elveția (0,2%).

Potrivit explicația scumpirii chiriilor din România comparativ cu alte țări este una simplă. România se află printre statele cu cele mai accesibile prețuri la locuințe raportate la veniturile medii, astfel că din acest motiv creșterile se întâmplă într-un mod alert față de situațiile din țări din Europa de Vest.

De asemenea, această creștere se explică prin faptul că în majoritatea statelor vest-europene, chiriile au ajuns deja la valori nominale foarte ridicate, ceea ce este destul de dificil pentru o bună parte a populației.

În luna iulie a acestui an, cererea pe piața chiriilor a crescut cu 27%, comparativ cu luna precedentă.

„În luna iulie am înregistrat o creștere de 27% în numărul de contactări pentru apartamentele de închiriat, comparativ cu luna anterioară. Ne apropiem de perioada în care, în mod tradițional, se intensifică cererea pe piața chiriilor, iar începutul lunii august confirmă această tendință comparând cu anul anterior. Dinamica mai bună observată pe segmentul chiriilor, comparativ cu cel al vânzărilor, poate fi pusă pe seama recentelor schimbări fiscale cu privire la majorarea TVA-ului pentru locuințele noi, care ar putea determina o parte dintre potențialii cumpărători să amâne achiziția și să rămână în chirie pe termen scurt sau mediu”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO), potrivit surse anterior citate.