B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile

România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile

Elena Boruz
08 aug. 2025, 09:24
România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile
Sursa Foto: Freepik

România se află la loc de cinste în clasamentul scumpirii chiriilor din Uniunea Europeană. Conform datelor publicate de Eurostat, în luna iulie România a înregistrat o creștere cu 5,8%, în ceea ce privește prețul chiriilor, comparativ cu luna iunie.

Astfel, majorarea chiriilor în țara noastră se află cu mult peste media Uniunii Europene, care în acest moment este de 2,3%.

Cuprins:

  • Cum este situația în alte țări din U.E.
  • Cât de mult a crescut cererea chiriilor în luna iulie, în România

Cum este situația în alte țări din U.E.

În timp ce România se poate „lăuda” cu astfel de majorare a prețurilor chiriilor, la polul opus întâlnim țări precum Spania (2,27%), Germania (2.01%), Italia (1,795) și Franța (0,86%). De asemenea pe lângă Franța, alte două state au înregistrat majorări sub 1%: Cipru (0,48%) și Elveția (0,2%).

Potrivit agerpres, explicația scumpirii chiriilor din România comparativ cu alte țări este una simplă. România se află printre statele cu cele mai accesibile prețuri la locuințe raportate la veniturile medii, astfel că din acest motiv creșterile se întâmplă într-un mod alert față de situațiile din țări din Europa de Vest.

De asemenea, această creștere se explică prin faptul că în majoritatea statelor vest-europene, chiriile au ajuns deja la valori nominale foarte ridicate, ceea ce este destul de dificil pentru o bună parte a populației.

Cât de mult a crescut cererea chiriilor în luna iulie, în România

În luna iulie a acestui an, cererea pe piața chiriilor a crescut cu 27%, comparativ cu luna precedentă.

„În luna iulie am înregistrat o creștere de 27% în numărul de contactări pentru apartamentele de închiriat, comparativ cu luna anterioară. Ne apropiem de perioada în care, în mod tradițional, se intensifică cererea pe piața chiriilor, iar începutul lunii august confirmă această tendință comparând cu anul anterior. Dinamica mai bună observată pe segmentul chiriilor, comparativ cu cel al vânzărilor, poate fi pusă pe seama recentelor schimbări fiscale cu privire la majorarea TVA-ului pentru locuințele noi, care ar putea determina o parte dintre potențialii cumpărători să amâne achiziția și să rămână în chirie pe termen scurt sau mediu”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO), potrivit surse anterior citate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Scumpiri și la restaurantele de tipul „împinge tava”. Cât costă acum mâncarea la cantină
Economic
Scumpiri și la restaurantele de tipul „împinge tava”. Cât costă acum mâncarea la cantină
Lipsa turiștilor a determinat scăderea tarifelor pe litoral, în plin sezon. Ce prețuri sunt acum în hoteluri și restaurante
Economic
Lipsa turiștilor a determinat scăderea tarifelor pe litoral, în plin sezon. Ce prețuri sunt acum în hoteluri și restaurante
Cristian Popa (BNR): România va putea tipări bancnote euro până la sfârșitul acestui an. Dotare tehnologică completă și investiții majore
Economic
Cristian Popa (BNR): România va putea tipări bancnote euro până la sfârșitul acestui an. Dotare tehnologică completă și investiții majore
1 august vine cu vești proaste pentru fumători. Cu cât s-au scumpit țigările
Economic
1 august vine cu vești proaste pentru fumători. Cu cât s-au scumpit țigările
Românii privesc invidioși peste graniță. Carburanții sunt mult mai ieftini în Bulgaria
Economic
Românii privesc invidioși peste graniță. Carburanții sunt mult mai ieftini în Bulgaria
Litoralul românesc e pustiu în plin sezon, deși hotelierii au redus tarifele. Turiștii fug în Bulgaria: „La noi prețurile sunt prea mari”
Economic
Litoralul românesc e pustiu în plin sezon, deși hotelierii au redus tarifele. Turiștii fug în Bulgaria: „La noi prețurile sunt prea mari”
Guvernul taxează tot ce prinde. Românii care vând fier vechi vor fi impozitați cu 10%
Economic
Guvernul taxează tot ce prinde. Românii care vând fier vechi vor fi impozitați cu 10%
Ziua marilor scumpiri. Pachetul de austeritate pentru populație a intrat în vigoare
Economic
Ziua marilor scumpiri. Pachetul de austeritate pentru populație a intrat în vigoare
Tipuri de ambalaje potrivite pentru afacerea ta
Economic
Tipuri de ambalaje potrivite pentru afacerea ta
Politico: Europa promite Americii achiziții de energie de 750 de miliarde de dolari. Ce spun experții despre angajament
Externe
Politico: Europa promite Americii achiziții de energie de 750 de miliarde de dolari. Ce spun experții despre angajament
Ultima oră
10:01 - Incendiul din Delta Dunării, din ce în ce mai greu de stins! Ce au declarat reprezentanții ISU Tulcea
09:59 - PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare
09:47 - Peste 30 de percheziții în patru județe și în București, într-un dosar de proxenetism
09:22 - România traversată de un nou val de caniculă. Capitala și marile orașe, sub temperaturi sufocante până cel puțin pe 19 august
09:15 - Secretele unui machiaj rezistent, chiar și pe vreme de caniculă
08:56 - Mirel Rădoi nu se precipită, chiar și cu o victorie în sac: „Va fi un retur infernal”. Ce a spus antrenorul Universității Craiova după reușita din preliminariile Conference League
08:47 - Litoralul românesc, criticat dur de o turistă din Anglia. Ce spune femeia despre experiența dintr-o stațiune din România: „O rușine”
08:32 - Fostul club Bellagio din Mamaia, cuprins de flăcări: „N-am văzut așa ceva în viața mea”
08:21 - Caz suspect la o maternitate din Brașov! O tânără a murit la câteva zile de la naștere, iar cauza este necunoscută. Ce se întâmplă în acest caz
08:00 - Un fost sediu ITM din Timișoara a ajuns să fie refugiu pentru oamenii străzii